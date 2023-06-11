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Онлайн-карта бойових дій від DeepState: головні події фронту 11 червня

11 червня 2023 16:09
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Онлайн-карти бойових дій на 11 червня: важливі події з передової війни
Карта бойових дій станом на 11 червня. Фото: DeepState
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Контрнаступ ЗСУ триває, українське військове командування уже відзвітувало офіційно про низку успіхів. За перебігом головних подій на передовій російсько-української війни можна спостерігати на онлайн-картах.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 11 червня за підсумками попередньої доби. Зокрема, звіт про події на фронті оприлюднив проєкт DeepState

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Карта бойових дій від DeepState

  • Біломосковський, Білгородський, Сіверський, Сватівський та Таврійський відтинки — без змін.
  • Бахмутський відтинок — біля Кліщіївки та Берхівки Сили оборони продовжують наступальні дії, мають частковий успіх. Ворог продовжує задіювати резерви.
  • Авдіївський відтинок — без змін. Водночас аналітики зазначають, що вперше за довгий час у Мар'їнку прибули журналісти, що свідчить про провал планів ворога. 
  • Запорізький відтинок — від Кам'янки до Вугледара. Південніше Лобкового тривають бої. Між Роботиним та Вербовим теж тривають спроби продавити оборону ворога. У ЗСУ також повідомили про звільнення селища Благодатне на Донеччині. Тривають бої по лінії Степове-Рівнопіль-Макарівка. 
Карта бойових дій в Україні на 11 червня. Фото: DeepState
Карта бойових дій в Україні на 11 червня. Фото: DeepState

Інші карти бойових дій 

Liveuamap

Активні бойові дії ведуться в Донецькій і Луганській областях. Протягом доби 10 червня українські військові провели 34 бойові зіткнення з російськими угрупованнями поблизу Білогорівки та Веселого, Богданівки, Сіверного, Мар'їнки.

Карта бойових дій в Україні на 11 червня.
Карта бойових дій в Україні на 11 червня. Фото: Liveuamap

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені окуповані Росією території.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські окупанти здійснили незначне просування на північний схід від Куп’янська та на північний захід від Вільшани Харківської області. 

У Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні наступальні операції поблизу Білогорівки та Веселого. Також повідомляється, що українські війська продовжують обстріли російських тилів у Луганській області.

Карта бойових дій на 11 червня 2023 року. Луганська область. Фото: ISW
Карта бойових дій на 11 червня 2023 року, Луганська область. Фото: ISW

 Водночас у ЗСУ заявили, що українські війська просунулися до 1400 метрів на різних невизначених ділянках Бахмутського напрямку. За даними російських джерел, українські сили продовжували контратаки та просувалися на північний захід від Бахмута, зокрема поблизу Берхівки та Ягідного, а також на північний схід від Бахмута в районі Краснополівки.

Карта бойових дій станом на 11 червня, Донецька область. Фото: ISW
Карта бойових дій станом на 11 червня, Донецька область. Фото: ISW

Також повідомляється, що українські сили продовжували обмежені наземні атаки поблизу адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями та досягли незначних успіхів у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, свідчать, що російські війська відступають із позицій на захід від Сторожевого, проте наразі незрозуміло, чи захопили українські сили ці позиції.

Карта бойових дій станом на 11 червня, Донецька область. Фото: ISW
Карта бойових дій станом на 11 червня, Донецька область. Фото: ISW

У звіті також зазначається, що у ніч з 9 на 10 червня українські війська продовжували контратаки на заході Запорізької області та досягли успіхів у цьому районі. Українські сили просувалися на захід і південь від Лобкового і на захід від Новопокровки. Російські джерела стверджували, що українські сили захопили Лобкове.

Карта бойових дій станом на 11 червня, Запорізька область. Фото: ISW
Карта бойових дій станом на 11 червня, Запорізька область. Фото: ISW

Дані від Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ також оприлюднив інформацію щодо ситуації у зоні бойових дій на 11 червня. Наводимо дані про події на найгарячіших ділянках фронту. 

  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. 
  • На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори,  успіху не мав. 
  • На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. 
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. 
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. 

Нагадаємо, 68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша у неділю, 11 червня, повідомила, що українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область). Згодом цю інформацію підтвердили Сухопутні війська ЗСУ. 

Також раніше речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий розповів, що Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту. Зокрема, на Бахмутському, де нашим воїнам вдалось просунутися на 1400 метрів. 

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