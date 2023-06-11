Онлайн-карты боевых действий на 11 июня: важные события по передовой войне

Карта боевых действий на 11 июня. Фото: DeepState

Контрнаступление ВСУ продолжается, украинское военное командование уже отчиталось официально о ряде успехов. За ходом главных событий на передовой российско-украинской войне можно наблюдать на онлайн-картах.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 11 июня по итогам предыдущих суток. В частности, отчет о событиях на фронте обнародовал проект DeepState.

Читайте также:

Карта боевых действий от DeepState

Беломосковский, Белгородский, Северский, Сватовский и Таврический отрезки – без изменений.

– без изменений. Бахмутский отрезок — у Клещиевки и Берховки Силы обороны продолжают наступательные действия, имеют частичный успех. Враг продолжает задействовать резервы.

— у Клещиевки и Берховки Силы обороны продолжают наступательные действия, имеют частичный успех. Враг продолжает задействовать резервы. Авдеевский отрезок — без изменений. В то же время, аналитики отмечают, что впервые за долгое время в Марьинку прибыли журналисты, что свидетельствует о провале планов врага.

— без изменений. В то же время, аналитики отмечают, что впервые за долгое время в Марьинку прибыли журналисты, что свидетельствует о провале планов врага. Запорожский отрезок — от Каменки до Угледара. Южнее Лобкового продолжаются бои. Между Роботино и Вербовым тоже продолжаются попытки продавить оборону врага. В ВСУ также сообщили об освобождении поселка Благодатное Донецкой области. Продолжаются бои по линии Степное-Ровнополь-Макаровка.

Карта боевых действий в Украине 11 июня. Фото: DeepState

Другие карты боевых действий

Liveuamap

Активные боевые действия ведутся в Донецкой и Луганской областях. В течение суток 10 июня украинские военные провели 34 боевых столкновения с российскими группировками вблизи Белогоровки и Веселого, Богдановки, Северного, Марьинки.

Карта боевых действий в Украине 11 июня. Фото: Livewamap

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены оккупированные Россией территории.

Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские оккупанты совершили незначительное продвижение к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Ольшаны Харьковской области.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска провели безуспешные наступательные операции вблизи Белогоровки и Веселого. Также сообщается, что украинские войска продолжают обстрелы российских тылов в Луганской области.

Карта боевых действий 11 июня 2023 года, Луганская область. Фото: ISW

В то же время в ВСУ заявили, что украинские войска продвинулись до 1400 метров на разных неопределенных участках Бахмутского направления. По данным российских источников, украинские силы продолжали контратаки и продвигались к северо-западу от Бахмута, в том числе вблизи Берховки и Ягодного, а также северо-восточнее Бахмута в районе Краснополевки.

Карта боевых действий на 11 июня, Донецкая область. Фото: ISW

Также сообщается, что украинские силы продолжали ограниченные наземные атаки вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями и добились незначительных успехов в этом районе. Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, свидетельствуют, что российские войска отступают с позиций к западу от Сторожевого, однако пока непонятно, захватили ли украинские силы эти позиции.

Карта боевых действий на 11 июня, Донецкая область. Фото: ISW

В отчете также отмечается, что в ночь с 9 на 10 июня украинские войска продолжали контратаки на западе Запорожской области и добились успехов в этом районе. Украинские силы продвигались к западу и югу от Лобкового и к западу от Новопокровки. Российские источники утверждали, что украинские силы захватили Лобково.

Карта боевых действий на 11 июня, Запорожская область. Фото: ISW

Данные от Генштаба ВСУ

Генштаб ВСУ также обнародовал информацию о ситуации в зоне боевых действий на 11 июня. Приводим данные о событиях на самых горячих участках фронта.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел.

противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил.

противник наступательных действий не производил. На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки.

наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Новопавловки, Гуляйполя и Орехово Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

Напомним, 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша в воскресенье, 11 июня, сообщила, что украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Впоследствии эту информацию подтвердили Сухопутные войска ВСУ.

Также ранее представитель Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый рассказал, что Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта. В частности, на Бахмутском, где нашим воинам удалось продвинуться на 1400 метров.