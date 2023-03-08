ООН вважає відео розстрілу українського військовополоненого справжнім

В ООН закликали до "безсторонніх та ефективних" розслідувань та покарання винних

Організація Об'єднаних Націй почала вивчати відео з розстрілом українського військовополоненого. Там вважають, що воно може бути справжнім.

Про це повідомила речниця Управління ООН з прав людини Франс Прес, передає The Guardian.

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"Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата, очевидно, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім", — заявила Прес.

В ООН закликали до "безсторонніх та ефективних" розслідувань та покарання винних у розстрілі українського військового.

Нагадаємо, після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни будуть відповідати за кожен свій злочин.

Також ми писали, що українським військовополоненим, якого російські військові розстріляли після того, як він промовив "Слава Україні!", за попередніми даними, є Тимофій Шадура. Він служив у 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького.

Однак журналісти заявили, що українським військовим, якого розстріляли росіяни, може бути боєць 119 бригади ТрО — Олександр Мацієвський, а не з 30 окремої механізованої бригади.