ООН считает видео расстрела украинского военнопленного настоящим

В ООН призвали к "беспристрастным и эффективным" расследованиям и наказанию виновных

Организация Объединенных Наций начала изучать видео с расстрелом украинского военнопленного. Там считают, что оно может быть настоящим.

Об этом сообщила пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Франс Пресс, передает The Guardian.

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"Нам известно о видео, размещенном в социальных сетях, на котором видно, как украинского солдата, очевидно, расстреливают российские вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть настоящим", — заявила Пресс.

В ООН призвали к "беспристрастным и эффективным" расследованиям и наказанию виновных в расстреле украинского военного.

Напомним, после отказа подчиниться российской жестокости и произнесению фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне будут отвечать за каждое свое преступление.

Также мы писали, что украинским военнопленным, которого российские военные расстреляли после того, как он произнес "Слава Украине!", по предварительным данным, есть Тимофей Шадура. Он служил в 30-й отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского.

Однако журналисты заявили, что украинским военным, расстрелянным россиянами, может быть боец 119 бригады ТрО — Александр Мациевский, а не из 30 отдельной механизированной бригады.