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Оператори БпЛА показали, як знищили рухомий танк ворога

25 липня 2023 19:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Оператори БпЛА показали, як знищили рухомий танк ворога
Знищення ворожого танку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Оператори безпілотного літального апарату показали, як завдали ураження по рухомому танку загарбників.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Знищення російського танку

Знищити ворожий танк вдалося операторам БпЛА Зведеної тактичної групи "Адам". 

"Оператори БпЛА Зведеної тактичної групи "Адам" завдали вогневого ураження FPV дроном-камікадзе по рухомому танку окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за весь час, поки триває контрнаступ ЗСУ, захисники здійснили військові дива, про які писатимуть у підручниках. Зокрема, Силам оборони вдається наступати та просуватись в умовах, коли у ворога є помітна перевага у зброї та особовому складі. 

Також ми писали, що на Донеччині ЗСУ ліквідували російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Його знищила 38 окрема бригада морської піхоти. 

Додамо, у Соледарі Донецької області українські військові знищили приховану радіолокаційну станцію російських окупантів "Аістьонок". Вони розмістили її на даху багатоповерхівки.

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