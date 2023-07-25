Оператори БпЛА показали, як знищили рухомий танк ворога

Знищення ворожого танку. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Оператори безпілотного літального апарату показали, як завдали ураження по рухомому танку загарбників.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Знищення російського танку

Знищити ворожий танк вдалося операторам БпЛА Зведеної тактичної групи "Адам".

"Оператори БпЛА Зведеної тактичної групи "Адам" завдали вогневого ураження FPV дроном-камікадзе по рухомому танку окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за весь час, поки триває контрнаступ ЗСУ, захисники здійснили військові дива, про які писатимуть у підручниках. Зокрема, Силам оборони вдається наступати та просуватись в умовах, коли у ворога є помітна перевага у зброї та особовому складі.

Також ми писали, що на Донеччині ЗСУ ліквідували російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Його знищила 38 окрема бригада морської піхоти.

Додамо, у Соледарі Донецької області українські військові знищили приховану радіолокаційну станцію російських окупантів "Аістьонок". Вони розмістили її на даху багатоповерхівки.