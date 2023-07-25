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Операторы БпЛА показали, как уничтожили движущийся танк врага

25 июля 2023 19:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Операторы БпЛА показали, как уничтожили движущийся танк врага
Уничтожение вражеского танка. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Операторы беспилотного летательного аппарата показали, как нанесли поражение по подвижному танку захватчиков.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Уничтожить вражеский танк удалось операторам БпЛА Сводной тактической группы "Адам".

"Операторы БпЛА Сводной тактической группы "Адам" нанесли огневое поражение FPV дроном-камикадзе по движущемуся танку оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, за все время, пока идет контрнаступление ВСУ, защитники совершили военные чудеса, о которых будут писать в учебниках. В частности, Силам обороны удается наступать и продвигаться в условиях, когда у врага заметно преимущество в оружии и личном составе.

Также мы писали, что в Донецкой области ВСУ ликвидировали российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его уничтожила 38-я отдельная бригада морской пехоты.

Добавим, в Соледаре Донецкой области украинские военные уничтожили скрытую радиолокационную станцию российских оккупантов "Аистьонок". Они разместили ее на крыше многоэтажки.

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