Операторы БпЛА показали, как уничтожили движущийся танк врага

Уничтожение вражеского танка. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Операторы беспилотного летательного аппарата показали, как нанесли поражение по подвижному танку захватчиков.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Уничтожить вражеский танк удалось операторам БпЛА Сводной тактической группы "Адам".

"Операторы БпЛА Сводной тактической группы "Адам" нанесли огневое поражение FPV дроном-камикадзе по движущемуся танку оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, за все время, пока идет контрнаступление ВСУ, защитники совершили военные чудеса, о которых будут писать в учебниках. В частности, Силам обороны удается наступать и продвигаться в условиях, когда у врага заметно преимущество в оружии и личном составе.

Также мы писали, что в Донецкой области ВСУ ликвидировали российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его уничтожила 38-я отдельная бригада морской пехоты.

Добавим, в Соледаре Донецкой области украинские военные уничтожили скрытую радиолокационную станцию российских оккупантов "Аистьонок". Они разместили ее на крыше многоэтажки.