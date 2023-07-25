Операторы БпЛА показали, как уничтожили движущийся танк врага
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Операторы беспилотного летательного аппарата показали, как нанесли поражение по подвижному танку захватчиков.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
Уничтожение российского танка
Уничтожить вражеский танк удалось операторам БпЛА Сводной тактической группы "Адам".
"Операторы БпЛА Сводной тактической группы "Адам" нанесли огневое поражение FPV дроном-камикадзе по движущемуся танку оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, за все время, пока идет контрнаступление ВСУ, защитники совершили военные чудеса, о которых будут писать в учебниках. В частности, Силам обороны удается наступать и продвигаться в условиях, когда у врага заметно преимущество в оружии и личном составе.
Также мы писали, что в Донецкой области ВСУ ликвидировали российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его уничтожила 38-я отдельная бригада морской пехоты.
Добавим, в Соледаре Донецкой области украинские военные уничтожили скрытую радиолокационную станцию российских оккупантов "Аистьонок". Они разместили ее на крыше многоэтажки.