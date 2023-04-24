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Вот настоящая причина: Зеленский рассказал, почему важно удержать Бахмут

24 апреля 2023 02:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вот настоящая причина: Зеленский рассказал, почему важно удержать Бахмут
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может сдать Бахмут, потому что его оккупация Россией значительно расширит фронт. Это откроет дорогу на другие украинские города.

Об этом президент рассказал в интервью Al Arabiya.

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Издание сообщает, что хоть некоторые аналитики считают, что Бахмут не имеет большого стратегического значения, Зеленский настаивает на том, что Украина не откажется от этого города.

"Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это [поможет] расширить фронт и даст российским войскам и ППК "Вагнер" шанс захватить больше наших земель", — подчеркнул он.

Президент также отметил, что если Россия захватит Бахмут, то это может стать плацдармом для наступления на Краматорск и Славянск, которые РФ давно мечтает оккупировать.

Кроме того, Зеленский поблагодарил союзников за поддержку, отметив, что, помогая Украине, они также поддерживают и себя.

Напомним, что вчера, 23 апреля, Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении обратился к украинцам. Он напомнил, что победа должна быть общей и просит уважать то, что в других уголках Украины тихо, а не так, как на передовой.

Также мы писали, что 22 апреля Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что в настоящее время вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. В санкционные списки добавлены 322 компании.

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