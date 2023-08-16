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Партизани дізнались, як окупанти створили димову завісу на Кримському мосту 12 серпня

16 серпня 2023 21:55
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Партизани дізнались, як окупанти створили димову завісу на Кримському мосту 12 серпня
Димова завіса на Кримському мосту 12 серпня. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Партизани виявили захисні засоби Кримського мосту. Так, біля споруди окупанти встановили системи ППО та машини для створення димої завіси.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

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Що відомо про захист Кримського мосту

Як відомо, після вибухів у районі Кримського мосту окупаційна влада посилила присутність кораблів та катерів прикордонних військ Росії. Однак це не єдиний засіб захисту споруди.

За повідомленням агенту руху партизанів "АТЕШ", Кримський міст прикривають системи ППО та димові машини.

"Військова техніка розташовується на в'їзді до Криму з боку Тамані", — зазначив партизан.

За інформацією АТЕШ, саме  ця техніка була використана для створення димової завіси 12 серпня після вибухів на Кримському мосту.

Окупаційна влада Криму також раніше підтвердила інформацію про зумисне задимлення мосту після ракетної атаки. 

"Спеціальні служби навмисно створили димову завісу", — повідомив так званий "радник голови Криму" Олег Крючков.

Нагадаємо, журналісти показали відео СБУ про липневу атаку на Кримський міст.

Також у мережі з'явилися супутникові знімки ремонту на Керченському мосту.

До того ж днями стало відомо, що росіяни терміново посилили охорону Кримського мосту.

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