Партизаны узнали, как оккупанты создали дымовой занавес на Крымском мосту 12 августа

Дымовая завеса на Крымском мосту 12 августа. Фото: скриншот с видео

Партизаны обнаружили защитные средства Крымского моста. Так, возле постройки оккупанты установили системы ПВО и машины для создания дымового занавеса.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЭШ".

Читайте также:

Что известно о защите Крымского моста

Как известно, после взрывов в районе Крымского моста оккупационные власти усилили присутствие кораблей и катеров пограничных войск России. Однако это не единственное средство защиты сооружения.

По сообщению агента движения партизан "АТЕШ", Крымский мост прикрывают системы ПВО и дымовые машины.

"Военная техника находится на въезде в Крым со стороны Тамани", — отметил партизан.

По информации АТЕШ, именно эта техника была использована для создания дымового занавеса 12 августа после взрывов на Крымском мосту.

Оккупационные власти Крыма также ранее подтвердили информацию об умышленном задымлении моста после ракетной атаки.

"Специальные службы намеренно создали дымовой занавес", — сообщил так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков.

Напомним, журналисты показали видео СБУ о июльской атаке на Крымский мост.

Также в сети появились спутниковые снимки ремонта на Керченском мосту.

К тому же, на днях стало известно, что россияне срочно усилили охрану Крымского моста.