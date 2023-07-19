Взрыв в Крыму на полигоне: партизаны показали видео

Последствия взрыва в Крыму. Фото: скриншот

Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв на Старокрымском полигоне. Там был уничтожен склад боеприпасов россиян.

Видео уничтоженного склада боеприпасов обнародовало партизанское движение "Атеш".

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На опубликованном видео можно увидеть густой черный дым над местом попадания.

Сообщается, что прилет был примерно в 4:00 утра. Однако детонация продолжается до сих пор.

После этого партизаны сообщили, что прилет на полигон — не их работа.

Сообщение партизанов. Фото: скриншот

Взрыв в Крыму

Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв в Кировском районе, возле села Кринички. Стало известно о прилете на Старокрымском полигоне.

Сообщается, что всего было слышно три мощных взрыва.

Следовательно, на Старокрымском полигоне попали в склад боеприпасов, в результате чего произошла детонация.

Позже оккупационные власти сообщили, что в результате масштабного пожара в Кировском районе перекрыто движение транспорта на трассе "Таврида". Также из близлежащей зоны планируют временно эвакуировать людей.

Напомним, крымские оккупанты заявили о массированной дроновой атаке на полуостров в ночь на 18 июля. По их словам, силы ПВО якобы сбили девять БпЛА.

Добавим, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате чего была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрыто.