Взрыв в Крыму на полигоне: партизаны показали видео

Партизаны показали видео уничтоженного склада боеприпасов в Крыму
Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв на Старокрымском полигоне. Там был уничтожен склад боеприпасов россиян.
Видео уничтоженного склада боеприпасов обнародовало партизанское движение "Атеш".
Уничтожен склад боеприпасов в Крыму
На опубликованном видео можно увидеть густой черный дым над местом попадания.
Сообщается, что прилет был примерно в 4:00 утра. Однако детонация продолжается до сих пор.
После этого партизаны сообщили, что прилет на полигон — не их работа.
Взрыв в Крыму
Утром 19 июля во временно оккупированном Крыму произошел мощный взрыв в Кировском районе, возле села Кринички. Стало известно о прилете на Старокрымском полигоне.
Сообщается, что всего было слышно три мощных взрыва.
Следовательно, на Старокрымском полигоне попали в склад боеприпасов, в результате чего произошла детонация.
Позже оккупационные власти сообщили, что в результате масштабного пожара в Кировском районе перекрыто движение транспорта на трассе "Таврида". Также из близлежащей зоны планируют временно эвакуировать людей.
Напомним, крымские оккупанты заявили о массированной дроновой атаке на полуостров в ночь на 18 июля. По их словам, силы ПВО якобы сбили девять БпЛА.
Добавим, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате чего была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрыто.