Партизани повідомили про нову хвилю мобілізації в Криму

Мобілізовані до армії РФ. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські окупанти продовжують порушувати закони та звичаї ведення війни. Так, загарбники використовують жителів тимчасово окупованих територій як живу силу проти України. У Криму оголосили нову хвилю мобілізації.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

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За інформацією АТЕШ, окупанти готують нову хвилю мобілізації у Криму.

"Наш агент із Севастопольського військкомату повідомляє, що рашисти на повну проводять наради та інструктажі. Повістки будуть роздавати в супроводі співробітників поліції або росгвардії. Особлива увага приділятиметься "уклоністам", — інформує рух.

За словами партизан, у планах окупантів мобілізація до 30 тисяч осіб. Також планують призвати до 10 тисяч строковиків.

"Закликаємо всіх бути уважними і по можливості уникати людні місця, блокпости та інші локації, де найімовірніше видаватимуть повістки", — наголосили у повідомленні.

Скриншот повідомлення партизанського руху

Нагадаємо, окупант зізнався про відсутність росіян для призову, мовляв, мобілізувати нема кого.

Також у ГУР назвали цифру, скільки солдатів мобілізує РФ щомісяця.

Водночас стало відомо, що на війні проти України загинули понад 20 тисяч примусово мобілізованих жителів Горлівки.