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Партизаны сообщили о новой волне мобилизации в Крыму

21 августа 2023 23:04
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Валерия Пержун
редактор
Партизаны сообщили о новой волне мобилизации в Крыму
Мобилизованные в армию РФ. Иллюстративное фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российские оккупанты продолжают нарушать законы и обычаи ведения войны. Так, захватчики используют жителей временно оккупированных территорий в качестве живой силы против Украины. В Крыму была объявлена новая волна мобилизации.

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

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По информации АТЕШ, оккупанты готовят новую волну мобилизации в Крыму.

"Наш агент из Севастопольского военкомата сообщает, что рашисты вовсю проводят совещания и инструктажи. Повестки будут раздавать в сопровождении сотрудников полиции или росгвардии. Особое внимание будет уделяться "уклонистам", — информирует движение.

По словам партизан, в планах оккупантов мобилизация до 30 тысяч человек. Также планируется призвать до 10 тысяч срочников.

"Призываем всех быть внимательными и по возможности избегать людные места, блокпосты и другие локации, где, скорее всего, будут выдавать повестки", — подчеркнули в сообщении.

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Скриншот сообщения партизанского движения

Напомним, оккупант признался об отсутствии россиян для призыва, мол мобилизовать некого.

Также в ГУР назвали цифру, сколько солдат мобилизует РФ ежемесячно.

В то же время стало известно, что на войне против Украины погибли более 20 тысяч принудительно мобилизованных жителей Горловки.

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