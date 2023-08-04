Пастка для окупантів: росіяни програли бій бутафорській зброї

Бійці бригади Нацгвардії "Рубіж". Фото: facebook/Рубіж

Бійці Нацгвардії створили приманку для окупантів — облаштували фейкову позицію з муляжем "Стугни". І росіяни потрапили в пастку, пішовши на штурм.

Про це повідомляє Нацвагвардія у Telegram-каналі.

Читайте також:

Як нацгвардійці заманили росіян у пастку

ЗСУ щодня наближають перемогу. Так, воїни бригади "Рубіж" провели успішну операцію, заманивши росіян у пастку.

"Нещодавно наші винахідливі бійці бригади наступу "Рубіж" навмисно облаштували хибну позицію муляжем "Стугни", — йдеться у повідомленні.

Росіяни повелись на обман та намагались штурмувати фейкову позицію.

"У результаті: два скиди, втрата коптера, програний бій бутафорській зброї — такі яскраві підсумки штурму "другої армії світу", — підсумували у Нацгвардії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти самі фактично визнають, що можуть не втримати південний фронт.

Також у Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ в районі Авдіївки та Мар'їнки.

Водночас ЗСУ знищили "нору" окупантів: Сирський показав ефектну роботу мінометників.