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Пастка для окупантів: росіяни програли бій бутафорській зброї

4 серпня 2023 13:06
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Валерія Пержун
редактор
Пастка для окупантів: росіяни програли бій бутафорській зброї
Бійці бригади Нацгвардії "Рубіж". Фото: facebook/Рубіж
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Бійці Нацгвардії створили приманку для окупантів — облаштували фейкову позицію з муляжем "Стугни". І росіяни потрапили в пастку, пішовши на штурм.

Про це повідомляє Нацвагвардія у Telegram-каналі.

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ЗСУ щодня наближають перемогу. Так, воїни бригади "Рубіж" провели успішну операцію, заманивши росіян у пастку.

"Нещодавно наші винахідливі бійці бригади наступу "Рубіж" навмисно облаштували хибну позицію муляжем "Стугни", — йдеться у повідомленні.

Росіяни повелись на обман та намагались штурмувати фейкову позицію. 

"У результаті: два скиди, втрата коптера, програний бій бутафорській зброї — такі яскраві підсумки штурму "другої армії світу", — підсумували у Нацгвардії. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що  російські окупанти самі фактично визнають, що можуть не втримати південний фронт.

Також у Генштабі повідомили про успіхи ЗСУ в районі Авдіївки та Мар'їнки.

Водночас ЗСУ знищили "нору" окупантів: Сирський показав ефектну роботу мінометників.

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