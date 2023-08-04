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Ловушка для оккупантов: россияне проиграли бой бутафорскому оружию

4 августа 2023 13:06
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Ловушка для оккупантов: россияне проиграли бой бутафорскому оружию
Бойцы бригады Нацгвардии "Рубеж". Фото: facebook/Рубеж
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Бойцы Нацгвардии создали приманку для оккупантов — обустроили фейковую позицию с муляжем "Стугны". И россияне попали в ловушку, пойдя на штурм.

Об этом сообщает Нацвагвардия в Telegram-канале.

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ВСУ каждый день приближают победу. Так, воины бригады "Рубеж" провели успешную операцию, заманив россиян в ловушку.

"Недавно наши изобретательные бойцы бригады наступления "Рубеж" намеренно обустроили ложную позицию оборудованную муляжем "Стугны", — говорится в сообщении.

Россияне повелись на обман и попытались штурмовать фейковую позицию.

"В результате: два сброса, потеря коптера, проигранный бой бутафорского оружия — таковы яркие итоги штурма "второй армии мира", — подытожили в Нацгвардии.

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты сами фактически признают, что могут не удержать южный фронт.

Также в Генштабе сообщили об успехах ВСУ в районе Авдеевки и Марьинки.

В то же время ВСУ уничтожили "нору" оккупантов: Сырский показал эффектную работу минометчиков.

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