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Под Бахмутом ВСУ разбили еще одну частную армию

8 мая 2023 13:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, кого ВСУ разгромили под Бахмутом.
Наемники российской частной военной компании. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Украинские силы обороны под Бахмутом ликвидировали еще одну частную военную компанию. Она называется "Поток" и принадлежит ОАО "Газпром".

Об этом Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.LIVE

"В районе Бахмута ВСУ фактически разбили еще одну российскую частную военную компанию", — сказал Снегирев.

По его словам, этой милитарной группировкой является так называемая ЧВК "Поток", которая создавалась российским газовым гигантом "Газпромом" и якобы должна была прикрывать боевиков пригожинского "Вагнера" на Бахмутском направлении, но часть ее была уничтожена, а остальные —  скрылись.

Как отметил Снегирев, благодаря столь успешным атакам Вооруженных сил Украины это позволило нашим воинам сохранить контроль над "трассой жизни".

Какие дела у ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров шантажом заставили минобороны РФ возобновить поставки боеприпасов ППК "Вагнер". Рамзан Кадыров вместе с тем пытается восстановить свое влияние в Кремле.

Известно, что 5 мая Пригожин заявлял, что через несколько дней уведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" покинут город Бахмут, где они уже несколько месяцев не могут победить Силы обороны Украины. Уход подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута начнется 10 мая.

В то же время Кадыров заявил, что его "войска" смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте и призвал помириться Пригожина, Шойгу и Герасимова, потому что они якобы подрывают боевой дух военных.

 

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