У Маріуполі російські слідчі проводять жорсткі допити українців, — Генштаб

Російські окупанти на військовій техніці в Маріуполі. Фото: росЗМІ

Російські окупанти продовжують чинити тиск на українців на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, у Маріуполі загарбники проводять допити цивільних зі знущаннями.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Допити українців у Маріуполі

У Генштабі розповіли, що на території відділу поліції в Маріуполі для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету РФ.

"Вони беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти навчають учнів маріупольських шкіл роботі з безпілотниками, призначеними для атак на українську армію. На "уроках мужності" дітей вдягають у російську військову форму.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі від початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили тисячі багатоквартирних будинків, де мешкали мирні жителі. Таким чином окупанти хочуть приховати свої воєнні злочини.

Додамо, радник міського голови Маріуполя опублікував жахливі кадри міста. Окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь і нищити житлові будинки та пам'ятки архітектури.