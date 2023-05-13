Под Мариуполем произошел "прилет" в здание, где находились оккупанты
В населенном пункте Республика, который расположен недалеко от Мариуполя, был зафиксирован "прилет". По предварительной информации, погибли около 50 российских оккупантов.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Прилет" под Мариуполем
По словам Андрющенко, атака произошла на здание клуба, где находились российские захватчики. Он также рассказал, что коллаборанты в городе жалуются, что гражданские помогают ВСУ ликвидировать оккупантов.
"Около 50 "хороших русских" стали рядом с Кобзоном на парад крейсера "Москва", — добавил Андрющенко.
Городской совет города сообщил, что всего было зафиксировано девять "прилетов" по оккупантам.
"Туда отправлено более 20 скорых из оккупированного Мариуполя и района", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты продолжают оказывать давление на украинцев на временно захваченных территориях. В частности, в Мариуполе захватчики проводят допросы гражданских с издевательствами.
Также мы писали, что местные жители Мариуполя могут как никто другой рассказать о реалиях жизни в городе. Житель города анонимно рассказал, как приходится жить в разрушенном городе без преувеличения пропагандистов.
Добавим, в Мариуполе приступили к работе призывные комиссии. Россияне в оккупированном городе начали мобилизацию.