Под Мариуполем произошел "прилет" в здание, где находились оккупанты

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

В населенном пункте Республика, который расположен недалеко от Мариуполя, был зафиксирован "прилет". По предварительной информации, погибли около 50 российских оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По словам Андрющенко, атака произошла на здание клуба, где находились российские захватчики. Он также рассказал, что коллаборанты в городе жалуются, что гражданские помогают ВСУ ликвидировать оккупантов.

"Около 50 "хороших русских" стали рядом с Кобзоном на парад крейсера "Москва", — добавил Андрющенко.

Место, где произошел "прилет". Фото: t.me/andriyshTime

Городской совет города сообщил, что всего было зафиксировано девять "прилетов" по оккупантам.

"Туда отправлено более 20 скорых из оккупированного Мариуполя и района", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты продолжают оказывать давление на украинцев на временно захваченных территориях. В частности, в Мариуполе захватчики проводят допросы гражданских с издевательствами.

Также мы писали, что местные жители Мариуполя могут как никто другой рассказать о реалиях жизни в городе. Житель города анонимно рассказал, как приходится жить в разрушенном городе без преувеличения пропагандистов.

Добавим, в Мариуполе приступили к работе призывные комиссии. Россияне в оккупированном городе начали мобилизацию.