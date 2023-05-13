Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Под Мариуполем произошел "прилет" в здание, где находились оккупанты arrow

Под Мариуполем произошел "прилет" в здание, где находились оккупанты

13 мая 2023 21:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Под Мариуполем произошел "прилет" в здание, где находились оккупанты
Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В населенном пункте Республика, который расположен недалеко от Мариуполя, был зафиксирован "прилет". По предварительной информации, погибли около 50 российских оккупантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

"Прилет" под Мариуполем

По словам Андрющенко, атака произошла на здание клуба, где находились российские захватчики. Он также рассказал, что коллаборанты в городе жалуются, что гражданские помогают ВСУ ликвидировать оккупантов.

"Около 50 "хороших русских" стали рядом с Кобзоном на парад крейсера "Москва", — добавил Андрющенко.

Село Республика
Место, где произошел "прилет". Фото: t.me/andriyshTime

Городской совет города сообщил, что всего было зафиксировано девять "прилетов" по оккупантам.

"Туда отправлено более 20 скорых из оккупированного Мариуполя и района", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты продолжают оказывать давление на украинцев на временно захваченных территориях. В частности, в Мариуполе захватчики проводят допросы гражданских с издевательствами.

Также мы писали, что местные жители Мариуполя могут как никто другой рассказать о реалиях жизни в городе. Житель города анонимно рассказал, как приходится жить в разрушенном городе без преувеличения пропагандистов.

Добавим, в Мариуполе приступили к работе призывные комиссии. Россияне в оккупированном городе начали мобилизацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас