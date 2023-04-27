Подготовка к контрнаступлению ВСУ: СМИ показали, где россияне построили самые мощные укрепления
Российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ активно окапываются и укрепляются на оккупированных территориях Украины. Наиболее укрепленными районами, вероятно, есть Запорожская область и "ворота" в Крым.
Об этом сообщает Reuters.
Анализ спутниковых снимков
Спутниковые снимки подтверждают, что российская армия начала рыть окопы после освобождения Херсона. По данным издания, оборонные позиции России наиболее сосредоточены у линии фронта на юго-востоке Запорожской области, а также на узком клочке земли, соединяющем Крым с материковой Украиной.
Эксперты отмечают, что российские рвы уходят к югу от Васильевки и через всю Запорожскую область. По оценкам, оборонный участок протянулся на 120 км.
"Противотанковые рвы достаточно глубокие и широкие, чтобы препятствовать наступлению танков и бронетехники. Затем идут бетонные "зубы дракона", которые служат баррикадами в форме пирамиды. Траншеи лежат примерно на километр позади рвов", — говорится в материале.
Кроме этого, россияне обустроили баррикады, зигзагообразные окопы, минные поля, колючую проволоку и замаскированные позиции техники.
Эксперты отмечают, что возле прифронтового города Пологи в Запорожской области оккупанты построили две четкие линии обороны. Также укреплены города Токмак, Бильмак, траншеи вырыты вдоль дорог и в аэропортах в Мелитополе и Бердянске.
С какими проблемами может столкнуться Россия
Военные эксперты в комментарии Reuters отмечают, что российские войска растянуты на линии фронта. Этим могут воспользоваться украинские силы и использовать эту уязвимость.
Некоторые аналитики считают, что Украина начнет наступление на юге и, вероятно, нацелилась на логистические пути. По словам эксперта, укрепления эффективны, когда есть боеприпасы и оружие. В противном случае окопы — это слабая оборона.
Напомним, ранее в Минобороны сделали заявление о контрнаступлении Сил обороны. Там подчеркнули, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь он охватывает целый комплекс уже начавшихся мер.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно принимать решение об украинском контрнаступлении. Его примут в последний момент.
В Институте изучения войны считают, что Украина сможет провести скоординированную наступательную операцию с полным использованием готовящихся к ней девяти бригад. Украина будет иметь достаточное количество танков и бронетранспортеров разных типов в своих подразделениях для поддержки расширенного механизированного маневра.