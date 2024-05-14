Як ЗСУ знищують окупантів на Луганщині

Піднявся дим — прикордонники показали кадри знищення окупантів на Луганщині
Українські бійці продовжують знищувати російських ворогів на усіх напрямках фронту. Зокрема, поблизу населеного пункту Привілля у Луганській області прикордонники мінометним вогнем ліквідували групу окупантів.
Відео показали у Державній прикордонній службі у вівторок, 14 травня.
Знищення окупантів на Луганщині
"Спільна робота аеророзвідки та мінометників прикордонної бригади "Помста" по позиціях та укриттях окупантів неподалік Привілля, що на Луганщині", — підписали відео у ДПСУ.
На оприлюднених кадрах можна побачити, як під час розвідки місцевості ЗСУ встановили місцеперебування загарбників, після чого мінометники завдали вогневого ураження по ворогові.
Нагадаємо, 13 травня військові 47-ї окремої механізованої бригади знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
Того ж дня стало відомо, що військовослужбовці Окремої президентської бригади імені Хмельницького знищили ворожу техніку і відбили штурм росіян в Урожайному на Донеччині.
Раніше ми показали кадри, як бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет".
Читайте Новини.LIVE!