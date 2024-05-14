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Піднявся дим — прикордонники показали кадри знищення окупантів на Луганщині

14 травня 2024 12:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як ЗСУ знищують окупантів на Луганщині
Момент знищення ворога. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українські бійці продовжують знищувати російських ворогів на усіх напрямках фронту. Зокрема, поблизу населеного пункту Привілля у Луганській області прикордонники мінометним вогнем ліквідували групу окупантів. 

Відео показали у Державній прикордонній службі у вівторок, 14 травня. 

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Знищення окупантів на Луганщині

"Спільна робота аеророзвідки та мінометників прикордонної бригади "Помста" по позиціях та укриттях окупантів неподалік Привілля, що на Луганщині", — підписали відео у ДПСУ. 

На оприлюднених кадрах можна побачити, як під час розвідки місцевості ЗСУ встановили місцеперебування загарбників, після чого мінометники завдали вогневого ураження по ворогові. 

Нагадаємо, 13 травня військові 47-ї окремої механізованої бригади знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". 

Того ж дня стало відомо, що військовослужбовці Окремої президентської бригади імені Хмельницького знищили ворожу техніку і відбили штурм росіян в Урожайному на Донеччині.

Раніше ми показали кадри, як бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет".

війна
ЗСУ
росіяни
прикордонники
Луганська область
окупанти
війна в Україні
ДПСУ

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