Як ЗСУ знищують окупантів на Луганщині

Момент знищення ворога. Фото: скриншот з відео

Українські бійці продовжують знищувати російських ворогів на усіх напрямках фронту. Зокрема, поблизу населеного пункту Привілля у Луганській області прикордонники мінометним вогнем ліквідували групу окупантів.

Відео показали у Державній прикордонній службі у вівторок, 14 травня.

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"Спільна робота аеророзвідки та мінометників прикордонної бригади "Помста" по позиціях та укриттях окупантів неподалік Привілля, що на Луганщині", — підписали відео у ДПСУ.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як під час розвідки місцевості ЗСУ встановили місцеперебування загарбників, після чого мінометники завдали вогневого ураження по ворогові.

Нагадаємо, 13 травня військові 47-ї окремої механізованої бригади знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Того ж дня стало відомо, що військовослужбовці Окремої президентської бригади імені Хмельницького знищили ворожу техніку і відбили штурм росіян в Урожайному на Донеччині.

Раніше ми показали кадри, як бійці 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади знищили дронами позиції розрахунків російського протитанкового ракетного комплексу "Корнет".