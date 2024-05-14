Как ВСУ уничтожают оккупантов в Луганской области

Момент уничтожения врага. Фото: скриншот с видео

Украинские бойцы продолжают уничтожать российских врагов по всем направлениям фронта. В частности, вблизи населенного пункта Приволье в Луганской области пограничники минометным огнем ликвидировали группу оккупантов.

Видео было показано в Государственной пограничной службе во вторник, 14 мая.

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"Совместная работа аэроразведки и минометчиков пограничной бригады "Месть" по позициям и укрытиям оккупантов неподалеку от Приволья, что на Луганщине", — подписали видео в ГПСУ.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как в ходе разведки местности ВСУ установили местонахождение захватчиков, после чего минометчики нанесли огневое поражение по врагу.

Напомним, 13 мая военные 47 отдельной механизированной бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

В тот же день стало известно, что военнослужащие Отдельной президентской бригады имени Хмельницкого уничтожили вражескую технику и отбили штурм россиян в Урожайном Донецкой области.

Ранее мы показали кадры, как бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет".