Как ВСУ уничтожают оккупантов в Луганской области

Поднялся дым — пограничники показали кадры уничтожения оккупантов в Луганской области
Украинские бойцы продолжают уничтожать российских врагов по всем направлениям фронта. В частности, вблизи населенного пункта Приволье в Луганской области пограничники минометным огнем ликвидировали группу оккупантов.
Видео было показано в Государственной пограничной службе во вторник, 14 мая.
Уничтожение оккупантов в Луганской области
"Совместная работа аэроразведки и минометчиков пограничной бригады "Месть" по позициям и укрытиям оккупантов неподалеку от Приволья, что на Луганщине", — подписали видео в ГПСУ.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как в ходе разведки местности ВСУ установили местонахождение захватчиков, после чего минометчики нанесли огневое поражение по врагу.
Напомним, 13 мая военные 47 отдельной механизированной бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
В тот же день стало известно, что военнослужащие Отдельной президентской бригады имени Хмельницкого уничтожили вражескую технику и отбили штурм россиян в Урожайном Донецкой области.
Ранее мы показали кадры, как бойцы 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили дронами позиции расчетов российского противотанкового ракетного комплекса "Корнет".
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