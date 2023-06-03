Підрив колаборантів на Запоріжжі: усі подробиці

Підрив колаборантів у Мелітополі. Фото: google.com (ілюстративне)

Учора, 2 червня, у Запорізькій області підірвали авто з чотирма колаборантами та окупантами. Як з'ясувалось, троє росіян померли на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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У п'ятницю, 2 червня, окупанти та колаборанти вирішили відпочити у кафе "Гетьман" (Михайлівка), власник якого зрадник України Сергій Давидюк (окупанти його перезвали на Гидоводюк). У цьому закладі часто "відпочиває" "еліта" ФСБ та колаборанти. Проте вони не змогли дістатись свого місця призначення — їхня автівка злетіла в повітря прямо біля кафе.

Як повідомляється у Telegram-каналі "Новини Мелітополя", троє окупантів разом із колаборантом Давидюком "вирушили на концерт Кобзона".

Колаборант Сергій Давидюк. Фото: t.me/melitopolnews1

Рештки авто після вибуху. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв про вибух автівки окупантів та колаборантів у Михайлівці Запорізької області.

"Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались — авто з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення", — зазначив він Федоров.

Додамо, російські окупанти терміново покидають Бердянський порт. Це відбувається після вибуху, який пролунав 2 червня. Майже по всьому місту було видно стовп чорного диму.