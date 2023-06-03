Підрив колаборантів на Запоріжжі: усі подробиці
Учора, 2 червня, у Запорізькій області підірвали авто з чотирма колаборантами та окупантами. Як з'ясувалось, троє росіян померли на місці.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Ліквідація окупантів та колаборантів
У п'ятницю, 2 червня, окупанти та колаборанти вирішили відпочити у кафе "Гетьман" (Михайлівка), власник якого зрадник України Сергій Давидюк (окупанти його перезвали на Гидоводюк). У цьому закладі часто "відпочиває" "еліта" ФСБ та колаборанти. Проте вони не змогли дістатись свого місця призначення — їхня автівка злетіла в повітря прямо біля кафе.
Як повідомляється у Telegram-каналі "Новини Мелітополя", троє окупантів разом із колаборантом Давидюком "вирушили на концерт Кобзона".
Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв про вибух автівки окупантів та колаборантів у Михайлівці Запорізької області.
"Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались — авто з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення", — зазначив він Федоров.
Додамо, російські окупанти терміново покидають Бердянський порт. Це відбувається після вибуху, який пролунав 2 червня. Майже по всьому місту було видно стовп чорного диму.