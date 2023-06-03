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Подрыв коллаборантов в Запорожье: все подробности

3 июня 2023 12:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Подрыв коллаборантов в Запорожье: все подробности
Подрыв коллаборантов в Мелитополе Фото: google.com (иллюстративное)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера, 2 июня, в Запорожской области взорвали авто с четырьмя коллаборантами и оккупантами. Как выяснилось, трое россиян умерли на месте.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В пятницу, 2 июня, оккупанты и коллаборанты решили отдохнуть в кафе "Гетман" (Михайловка), владелец которого предатель Украины Сергей Давидюк (оккупанты его перезвали на Гидоводюк). В этом заведении часто "отдыхает" "элита" ФСБ и коллаборанты. Однако они не смогли добраться до своего места назначения — их машина взлетела в воздух прямо возле кафе.

Как сообщается в Telegram-канале "Новости Мелитополя", трое оккупантов вместе с коллаборантом Давидюком "отправились на концерт Кобзона".

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Коллаборант Сергей Давидюк. Фото: t.me/melitopolnews1
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Остатки авто после взрыва. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал о взрыве автомобиля оккупантов и коллаборанта в Михайловке Запорожской области.

"Собирались отдохнуть в местном кафе, вместо этого немного не добрались — авто с четырьмя поклонниками Кремля взлетело в воздух прямо у пункта назначения", — отметил он Федоров.

Добавим, российские оккупанты срочно покидают Бердянский порт. Это происходит после взрыва, произошедшего 2 июня. Почти по всему городу был виден столб черного дыма.

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