У Запорізькій області підірвали автівку з колаборантами, — Федоров
Сьогодні, 2 червня, у населеному пункті Михайлівка Запорізької області підірвали автомобіль з чотирма колаборантами. Наразі невідомо, скільки людей загинули.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Підрив автомобіля з колаборантами
"Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались — авто з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення", — розповів Федоров.
Він повідомив, що за попередньою інформацією серед них був бізнесмен та власник кафе "Гетьман" Дидоводюк, який годував російських окупантів.
Федоров розповів, що наразі уточнюється інформація, хто з колаборантів загинув. Він також опублікував світлину, на якій показав автомобіль після підриву.
Нагадаємо, російські окупанти терміново покидають Бердянський порт. Це відбувається після вибуху, який пролунав сьогодні, 2 червня.
Також ми писали, що у п'ятницю, 2 червня, у порту тимчасово окупованого Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Майже по всьому місту було видно стовп чорного диму.
Додамо, 27 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Як виявилось, українські військові уразили позиції росіян у місті.