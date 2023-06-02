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У Запорізькій області підірвали автівку з колаборантами, — Федоров

2 червня 2023 22:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запорізькій області підірвали автівку з колаборантами, — Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: Media Center Ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 2 червня, у населеному пункті Михайлівка Запорізької області підірвали автомобіль з чотирма колаборантами. Наразі невідомо, скільки людей загинули.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались — авто з чотирма прихильниками Кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення", — розповів Федоров.

Він повідомив, що за попередньою інформацією серед них був бізнесмен та власник кафе "Гетьман" Дидоводюк, який годував російських окупантів. 

Михайловка
Населений пункт Михайлівка на карті. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Федоров розповів, що наразі уточнюється інформація, хто з колаборантів загинув. Він також опублікував світлину, на якій показав автомобіль після підриву.

Автомобиль, в котором погибли коллаборанты
Автомобіль, який підірвали. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol 

Нагадаємо, російські окупанти терміново покидають Бердянський порт. Це відбувається після вибуху, який пролунав сьогодні, 2 червня.

Також ми писали, що у п'ятницю, 2 червня, у порту тимчасово окупованого Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Майже по всьому місту було видно стовп чорного диму.

Додамо, 27 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Як виявилось, українські військові уразили позиції росіян у місті.

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