Вибух на Кримському мосту: СБУ офіційно прокоментувала

Речник СБУ Артем Дехтяренко. Фото: СБУ

У Службі безпеки України зробили офіційну заяву щодо вибуху на Кримському мосту. Там заявили, що "із цікавістю спостерігають" за тим, що відбувається, і розкриють усі деталі атаки на міст лише після перемоги України у війні.

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі для РБК-Україна.

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"Поки ж ми із цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження", — сказав Дехтяренко.

І додав, що всі деталі щодо організації атаки на Кримський міст СБУ розкриє після перемоги України у війні.

Дехтяренко також зазначив, що норми міжнародного права та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи ворога.

Вибух на кримському мосту

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим.

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак конкретних причин вибуху там не назвали.