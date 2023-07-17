Взрыв на Крымском мосту: Медведев истерически отреагировал

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев истерически отреагировал на подрыв Крымского моста. Он утверждает, что якобы террористов нужно взрывать, а также делать все это с их домами и родственниками.

Свою реакцию Дмитрий Медведев обнародовал на странице Telegram.

Читайте также:

Реакция Медведева на подрыв Крымского моста

В своем эмоциональном посте он угрожает убийством украинским лидерам и их семьям.

И добавляет, что взрывать нужно не только самих террористов, но и их дома и родственников.

"Поэтому нужно взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их сообщников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких бы щелях эти насекомые ни прятались", — добавил Медведев.

Сообщение Медведева. Фото: скриншот

Взрыв на крымском мосту

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретных причин взрыва там не назвали.