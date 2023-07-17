Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Медведев истерически отреагировал на подрыв Крымского моста arrow

Медведев истерически отреагировал на подрыв Крымского моста

17 июля 2023 13:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взрыв на Крымском мосту: Медведев истерически отреагировал
Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев истерически отреагировал на подрыв Крымского моста. Он утверждает, что якобы террористов нужно взрывать, а также делать все это с их домами и родственниками.

Свою реакцию Дмитрий Медведев обнародовал на странице Telegram.

Читайте также:

Реакция Медведева на подрыв Крымского моста

В своем эмоциональном посте он угрожает убийством украинским лидерам и их семьям.

И добавляет, что взрывать нужно не только самих террористов, но и их дома и родственников.

"Поэтому нужно взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их сообщников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное — уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких бы щелях эти насекомые ни прятались", — добавил Медведев.

null
Сообщение Медведева. Фото: скриншот

Взрыв на крымском мосту

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретных причин взрыва там не назвали.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз