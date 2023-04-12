Пєсков засумнівався у справжності відео зі стратою українського військового

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Фото: ria.ru

Прессекретар президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков відреагував на появу відео страти українського військового. Представник Кремля заявив, що достовірність цих кадрів потрібно перевірити.

Про це Дмитро Пєсков сказав російським журналістам.

Читайте також:

Коментар представника Кремля

Пєсков назвав оприлюднені кадри "жахливими", однак висловив сумнів у достовірності відео.

"Кадри в соцмережах із обезголовленням військовослужбовця жахливі, потрібно перевірити їх достовірність", — сказав він.

Він наголосив, що це відео може стати приводом для перевірки. У Кремлі сумніваються в тому, "чи це місце мало, і якщо так, то де і з боку кого".

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, в мережі з'явилось відео, як російський військовий відрізає голову полоненому військовому ЗСУ.

Після того, як у мережі з'явилося відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відео страти українського військового російським окупантом. Він наголосив, що загарбники будуть відповідати за свої злочини.

Також відомо, що Служба безпеки України розпочала розслідування після появи у мережі відео жорстокої страти російськими окупантами полоненого українського військовослужбовця.