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Песков усомнился в подлинности видео с казнью украинского военного

12 апреля 2023 14:25
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Песков усомнился в подлинности видео с казнью украинского военного
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: ria.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Пресс-секретарь президента государства-агрессора России Дмитрий Песков отреагировал на появление видео казни украинского военного. Представитель Кремля заявил, что достоверность этих кадров следует проверить.

Об этом Дмитрий Песков сказал российским журналистам.

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Песков назвал обнародованные кадры "ужасными", однако выразил сомнение в подлинности видео.

"Кадры в соцсетях с обезглавлением военнослужащего ужасные, нужно проверить их достоверность", — сказал он.

Песков подчеркнул, что это видео может стать поводом к проверке. В Кремле сомневаются в том, "имело ли это место, и если да, то где и со стороны кого".

Напомним, 11 апреля, в сети появилось видео, как российский военный отрезает голову пленному военному ВСУ.

После того как в сети появилось видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео казни украинского военного российским оккупантом. Он подчеркнул, что захватчики будут отвечать за свои преступления.

Также известно, что Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленного украинского военнослужащего.

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