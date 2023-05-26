После событий под Белгородом губернатор Курской области хочет раздать оружие местным

Губернатор Курской области Роман Старовойт. Фото: росСМИ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что нужно вооружить местных жителей. Об этом он сказал на фоне событий в Белгородской области.

Об этом сообщают росСМИ.

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Старовойт считает, что в случае проведения так называемого "режима контртеррористической операции" или введения военного положения местные должны иметь право использовать оружие. В настоящее время добровольцы учатся на полигонах под наблюдением "вагнеровцев", а также проходят курсы использования оружия.

"Таким образом, с нашей стороны обеспечены все условия для подготовки дружинников и создания мест хранения оружия и нужных боеприпасов. Необходимо принятие совместного политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов", — заявил Старовойт.

Губернатор Курской области добавил, что он против раздачи оружия всем желающим. По словам Старовойта, его должны получать только подготовленные люди.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона планируется создание семи батальонов территориальной обороны (ТрО). Таким образом, чиновники РФ будут пытаться продемонстрировать свое личное участие в обороне российских приграничных районов.

Также мы писали, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что ВСУ не причастны к событиям в Белгородской области. По его словам, конфликты в РФ становятся более масштабными.

Добавим, 25 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.