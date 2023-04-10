Пригожин играет на руку путину: эксперт привел аргументы

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог завербовать на войну до 50 тысяч заключенных. Фото: REUTERS/Yulia Morozova

Конфликтов между шефом наемников из ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и минобороны рф не существует. Публичное обсуждение такого факта — часть информационной операции российских спецслужб. И в целом наличие такой фигуры, как Пригожин, достаточно выгодно путинскому режиму.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

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По его словам, мобилизационные мероприятия, которые Пригожин проводил в местах заключения с лета прошлого года, должны были минимизировать военные потери россии в войне против Украины. Это была одна из целей собственно набора наемников, которым и занялся Пригожин, и именно этим стал выгодным режиму Кремля.

В качестве примера Снегирев привел бои в Луганской области летом прошлого года. В частности, за взятие Северодонецка и Лисичанская россия заплатила до 15 тысяч убитых солдат. Такие потери в армии — демотивирующий фактор для агрессора, считает Снегирев. Поэтому было принято решение заменить их и тем самым уменьшить долю социальных потрясений в россии методом вербовки так называемого "спецконтингента".

"Исходили из того, что "по зекам бабы плакать не будут". С этим же связана и так называемая опала Лапина и Герасимова, командующих оккупационными войсками. Их на время убрали в тень, чтобы уберечь от критики, а для общества подсветили это как конфликт между Кадыровым и Пригожиным (с одной стороны) и Генштабом (с другой)", — предположил Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

По его мнению, по замыслу российских спецслужб, среди задач ЧВК "Вагнер" не только изменить миссию потерь среди профессиональных военных, но и утилизировать так называемый "спецконтингент". Это, в свою очередь, позволило бы снизить криминогенную ситуацию в системе ФСИН (Федеральная система исполнения наказаний).

"Вербовка происходила в колониях, находившихся под контролем криминальных "авторитетов". Пригожина не интересовали ни СИЗО, ни колонии-поселения, ни так называемые "красные колонии", которые находятся под контролем администрации. Ставка делалась и на снижение влияния криминалитета на места лишения свободы, и на решение экономических проблем, уменьшение нагрузки на бюджет", — уточнил Снегирев.

Ссылаясь на данные ФСИН, эксперт приводит общее количество заключенных в россии – это около 450 тысяч. Из них Пригожин мог мобилизовать около 40-50 тысяч. То есть 10% от общего количества. Соответственно, вербовка по-пригожински позволяла снизить нагрузку на бюджет, изменить приоритеты системе ФСИН (переподчинение "черных колоний" — администрациям), а также помочь на фронте.

Ведь штурм наиболее проблемных для россиян участков укрепленной обороны ВСУ (Соледар и Бахмут) совершали именно зеки-вагнеровцы. Их фактически бросали в смертельные лобовые атаки.

"Министерство обороны Украины в феврале 2023 года подтвердило инсайд местных сил сопротивления на Донбассе: уровень смертности среди штурмовиков ППК "Вагнера" достиг 80% — для россии это "сопутствующие потери", возможность избавиться от "отбросов общества", — подытожил Снегирев.

Потери вагнеровцев для россии не имеют большого значения. Фото: REUTERS/Igor Russak

Напомним, по данным западных разведок, в боях за Соледар и Бахмут россия уже потеряла 50 тысяч убитыми. И это только наемники из ПВК "Вагнер", сказал на брифинге для журналистов еще 7 марта высокопоставленный чиновник одной из стран Запада, написало британское издание The Paper.

Российские оккупанты почти полностью уничтожили город Бахмут на Донетчине. Но, несмотря на девять месяцев наступления, войска страны-агрессора до сих пор не могут захватить этот населенный пункт.