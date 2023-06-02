Подоляк дав поради бєлгородцям, як приготуватись до війни

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 2 червня, на Бєлгородщині знову не спокійно. Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що війна, фактично, переходить на територію Росії.

Про це заявив Михайло Подоляк на своїй офіційній сторінці в Telegram.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вирішив дати поради росіянам, як підготуватись до майбутньої війни та що їм обовʼязково герба знати про Росію.

За словами Подоляка, громадяни РФ повинні усвідомлювати, що путінський режим не шкодуватиме своїх громадян жодним чином. Саме тому в житлових кварталах Кремль розміщує склади, РЕБи, бронетехніку, артилерію та ракети, які можуть корегувати обстріл Харкова.

Окрім цього, Подоляк попереджає, що Путіну байдуже на життя росіян, а тому евакуації з небезпечних територій ніхто проводити не буде. Російським військовим цивільне населення потрібне для прикриття, "просто масовка, нічого особистого".

Подоляк додав, що це стандартна практика ЗС РФ. І нагадав, що саме таким чином росіяни воювали на Донеччині протягом 2014—2015 років. Радник глави Офісу Президента України також нагадав і пряму мову Путіна того часу: "Ми стоїмо за цивільними, і нехай ворог спробує стріляти". Тож не плекайте ілюзій – білгородці, куряни, брянчани, лихварі та інші обов'язково дізнаються, що таке "путінське прикриття".

Насамкінець Подоляк закликав росіян "думати, обговорювати, тікати самостійно, поки це можливо".

Нагадаємо, раніше ми писали, що британська розвідка повідомила, що події на Бєлгородщині загнали Росію в безвихідну ситуацію. Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нові дані щодо ситуації в Бєлгородській області. Британська розвідка зазначає, що вранці 1 червня партизани знову атакували Бєлгородщину. Це вже вдруге за останні 10 днів.

Додамо, росіяни заявляли про черговий обстріл Шебекіна. Станом на 1 червня Станом на 20:06 обстріл міста Бєлгородської області продовжувався. Людей закликали перебувати в укриттях.

Також у Бєлгороді пролунав потужний вибух невідомого пристрою. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.