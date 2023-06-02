Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Подоляк дав поради бєлгородцям, як приготуватись до війни arrow

Подоляк дав поради бєлгородцям, як приготуватись до війни

2 червня 2023 13:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Подоляк дав поради бєлгородцям, як приготуватись до війни
Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 2 червня, на Бєлгородщині знову не спокійно. Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що війна, фактично, переходить на територію Росії.

Про це заявив Михайло Подоляк на своїй офіційній сторінці в Telegram.

Читайте також:

"Ворота війни" для Росії

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вирішив дати поради росіянам, як підготуватись до майбутньої війни та що їм обовʼязково герба знати про Росію.

За словами Подоляка, громадяни РФ повинні усвідомлювати, що путінський режим не шкодуватиме своїх громадян жодним чином. Саме тому в житлових кварталах Кремль розміщує склади, РЕБи, бронетехніку, артилерію та ракети, які можуть корегувати обстріл Харкова.

Окрім цього, Подоляк попереджає, що Путіну байдуже на життя росіян, а тому евакуації з небезпечних територій ніхто проводити не буде. Російським військовим цивільне населення потрібне для прикриття, "просто масовка, нічого особистого".

Подоляк додав, що це стандартна практика ЗС РФ. І нагадав, що саме таким чином росіяни воювали на Донеччині протягом 2014—2015 років. Радник глави Офісу Президента України також нагадав і пряму мову Путіна того часу: "Ми стоїмо за цивільними, і нехай ворог спробує стріляти". Тож не плекайте ілюзій – білгородці, куряни, брянчани, лихварі та інші обов'язково дізнаються, що таке "путінське прикриття".

Насамкінець Подоляк закликав росіян "думати, обговорювати, тікати самостійно, поки це можливо".

Нагадаємо, раніше ми писали, що британська розвідка повідомила, що події на Бєлгородщині загнали Росію в безвихідну ситуацію. Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нові дані щодо ситуації в Бєлгородській області. Британська розвідка зазначає, що вранці 1 червня партизани знову атакували Бєлгородщину. Це вже вдруге за останні 10 днів.

Додамо, росіяни заявляли про черговий обстріл Шебекіна. Станом на 1 червня Станом на 20:06 обстріл міста Бєлгородської області продовжувався. Людей закликали перебувати в укриттях.

Також у Бєлгороді пролунав потужний вибух невідомого пристрою. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Депутат російської Держдуми Андрій Гурульов закликав бомбити місто Шебекіно в Бєлгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB