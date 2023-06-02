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Подоляк дал советы белгородцам, как приготовиться к войне

2 июня 2023 13:42
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Подоляк дал советы белгородцам, как приготовиться к войне
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 2 июня, на Белгородщине снова не спокойно. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война фактически переходит на территорию России.

Об этом заявил Михаил Подоляк на своей официальной странице в Telegram.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк решил дать советы россиянам, как подготовиться к предстоящей войне и что им обязательно знать герба о России.

По словам Подоляка, граждане РФ должны осознавать, что путинский режим не будет жалеть своих граждан никоим образом. Именно поэтому в жилых кварталах Кремль размещает склады, РЭБы, бронетехнику, артиллерию и ракеты, которые могут корректировать обстрелы Харькова.

Кроме этого, Подоляк предупреждает, что Путину безразлично жизнь россиян, а потому эвакуации с опасных территорий никто проводить не будет. Российским военным гражданское население нужно для прикрытия, "просто массовка, ничего личного".

Подоляк добавил, что это стандартная практика ВС РФ. И напомнил, что именно таким образом россияне воевали на Донбассе в течение 2014—2015 годов. Советник главы Офиса Президента Украины также напомнил и прямой язык Путина того времени: "Мы стоим за гражданскими, и пусть враг попытается стрелять". Так что не питайте иллюзий – белгородцы, куряне, брянчане, ростовщики и другие обязательно узнают, что такое "путинское прикрытие".

В заключение Подоляк призвал россиян "думать, обсуждать, убегать самостоятельно, пока это возможно".

Напомним, ранее мы писали, что британская разведка сообщила, что события на Белгородщине загнали Россию в безвыходную ситуацию. Министерство обороны Великобритании опубликовало новые данные по ситуации в Белгородской области. Британская разведка отмечает, что утром 1 июня партизаны снова атаковали Белгородщину. Это уже второй раз за последние 10 дней.

Добавим, россияне заявляли об очередном обстреле Шебекина . По состоянию на 1 июня по состоянию на 20:06 обстрел города Белгородской области продолжался. Людей призывали находиться в укрытиях.

Также в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.

Депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.

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