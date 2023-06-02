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Подоляк посоветовал россиянам искать спикеров, у которых работает "логика"

2 июня 2023 22:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подоляк посоветовал россиянам искать спикеров, у которых работает "логика"
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник главы Офиса Президент Михаил Подоляк заявил, что суверенитет Украины безусловен. Он посоветовал россиянам искать на должности "спикеров/пресс-секретарей" людей с "логикой".

Об этом Михаил Подоляк написал в Twitter.

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Подоляк подчеркнул, что только Украина определяет, куда, как и зачем она вступает. По его словам, НАТО это обязательное и ближайшее будущее.

"РФ же нужно сосредоточиться на своем собственном послевоенном статусе, который потребует значительного разоружения, отказа от фиктивных блоков и союзных государств, изменения внешней политики и так далее... Поэтому уже теперь подбирайте на должности "спикеров/пресс-секретарей" людей с развитым навыком "логика", способных осознать реальный мир...", — добавил Подоляк.

Напомним, сегодня, 2 июня, на Белгородщине снова неспокойно. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война фактически переходит на территорию России.

Также мы писали, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что важнейшим аспектом в процессе восстановления после военных действий в Украине должно стать образование демилитаризованного пространства. Он считает, что такое пространство, протяженностью от 100 до 120 километров, должно быть создано в пределах Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей Российской Федерации.

Добавим, Михаил Подоляк заявил, что Украина способна закончить конфликт с Россией в этом году, если получит необходимые объемы вооружений.

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