Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о "достижениях" россии с начала полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, для россии дальше все будет еще хуже.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

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Советник главы ОП отметил, что "прекрасный путинский план" заключался в:

Изгнании россии из Европы;

самоубийстве "русского мира" в Украине;

самодискредитации и уничтожении армии рф;

экономической изоляции.

"И наконец как личная "награда" — ордер на арест для путина. Сильно", — добавил Подоляк.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал четыре приоритета для Украины этой весной. Он подчеркнул, что антироссийская коалиция должна продолжать давление на рф.

Также мы писали, что Владимир Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда по ордеру на арест путина. Президент подчеркнул, что это историческое событие, которое станет началом ответственности россии за все преступления.

Добавим, количество уничтоженных в течение 17 марта российских оккупантов составляет примерно 880 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины, артиллерийские системы и дроны.