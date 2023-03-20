Подоляк высмеял логику российских военных, которые надеялись быстро победить Украину
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк высмеял оккупантов, которые надеялись быстро победить в войне. По его словам, храбрые бойцы ВСУ остановили россиян в Бахмуте Донецкой области.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
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"Российская военная логика в одном предложении: "Мы бы могли взять Киев, Варшаву, Берлин и Гаагу в дополнение всего за 3-4 дня… Но пошли через Бахмут". Бахмут — место героев", — подчеркнул Подоляк.
Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о "достижении" россии с начала полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, для рф дальше все будет еще хуже.
Также мы писали, что Михаил Подоляк назвал четыре приоритета для Украины этой весной. Он подчеркнул, что антироссийская коалиция должна продолжать давление на рф.
Добавим, советник главы Офиса Президента прокомментировал поездку российского диктатора владимира путина во временно оккупированный Мариуполь. Подоляк отметил, что преступника всегда тянет на место преступления.