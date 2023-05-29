Политолог Карасев эксклюзивно рассказывает об усилении ракетных обстрелов Киева в эфире Новини.LIVE

Политолог Вадим Карасев. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 29 мая, Россия в очередной раз нанесла мощный ракетный удар по территории Украины. РФ пыталась ударить баллистическими ракетами по Украине.

Об этом и не только в сегодняшнем эксклюзивном эфире Новини.LIVE будут говорить политолог Вадим Карасев и ведущая Лана Шевчук.

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Кроме усиления ракетного террора на Украину и активной атаки на Киев, также с гостем студии обсудим предложение Украины от НАТО, поставки оружия, предоставление Украине истребителей F-16 и какая сейчас ситуация на фронте.

Напомним, ранее мы писали, что в сети опубликовали ужасающие видео момента падения обломка ракеты во время сегодняшней атаки на столицу. Кадры зафиксировали дорожные камеры.

Добавим, что днем 29 мая Киев подвергся очередной атаке с воздуха. Это уже шестнадцатый обстрел столицы за май: с момента предыдущей ночной атаки прошло менее 6 часов. Все воздушные цели были уничтожены системой ПВО.

По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, дневная атака 29 мая свидетельствует о том, что враг откровенно пытается уничтожить гражданское население столицы.



Мы сообщали, что Киев имеет сильнейшую ПВО в Украине и поэтому непонятно, на что рассчитывает Россия, упорно нанося удары по украинской столице. Такое неожиданное признание сделал в своем телеграмм-канале прокремлевский политолог Сергей Марков.