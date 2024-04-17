Поліція оприлюднила кадри перших хвилин після ворожої атаки на Чернігів

Наслідки ворожої атаки на Чернігів. Фото: Патрульна поліція Чернігівської області

Сьогодні, 17 квітня, ворожа армія завдала три ракетних удари по Чернігову. Бодікамери поліцейських зафіксували перші хвилини після атаки.

Про це повідомила Національна поліція України у Telegram.

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Перші хвилини після ракетного удару

"Чернігів. Перші хвилини після ранкової ракетної атаки росіян. Пошуково-рятувальна операція триває", — йдеться в повідомлені поліції.

Відеозапис показує, як офіцер поліції спішить до місця події, щоб допомогти тим, хто постраждав.

"Він повинен жити. Він нам живий потрібен", — сказав один з поліцейських, надаючи першу допомогу і накладаючи джгут на рану чоловіка.

Обстріл Чернігова 17 квітня

Вранці близько 09:00 у місті Чернігів пролунали вибухи.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації повідомив про три ракетні удари, завдані армією Росії. Він зазначив, що було створено оперативний штаб для надання допомоги постраждалим.

У соціальних мережах з’явилися відео, які демонструють наслідки ударів по Чернігову, де видно, що удари були нанесені по об’єктах соціальної та цивільної інфраструктури.