Поліція оприлюднила кадри перших хвилин після ворожої атаки на Чернігів
Сьогодні, 17 квітня, ворожа армія завдала три ракетних удари по Чернігову. Бодікамери поліцейських зафіксували перші хвилини після атаки.
Про це повідомила Національна поліція України у Telegram.
Перші хвилини після ракетного удару
"Чернігів. Перші хвилини після ранкової ракетної атаки росіян. Пошуково-рятувальна операція триває", — йдеться в повідомлені поліції.
Відеозапис показує, як офіцер поліції спішить до місця події, щоб допомогти тим, хто постраждав.
"Він повинен жити. Він нам живий потрібен", — сказав один з поліцейських, надаючи першу допомогу і накладаючи джгут на рану чоловіка.
Обстріл Чернігова 17 квітня
Вранці близько 09:00 у місті Чернігів пролунали вибухи.
Голова Чернігівської обласної військової адміністрації повідомив про три ракетні удари, завдані армією Росії. Він зазначив, що було створено оперативний штаб для надання допомоги постраждалим.
У соціальних мережах з’явилися відео, які демонструють наслідки ударів по Чернігову, де видно, що удари були нанесені по об’єктах соціальної та цивільної інфраструктури.
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