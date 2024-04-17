Удару можна було запобігти — Зеленський засудив атаку на Чернігів та розкритикував партнерів

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ранковий російський обстріл Чернігова, заявив, що жертвами атаки стали 10 цивільних українців, ще 20 — поранені. Але, за його словами, ця кількість може зрости. Глава держави також розкритикував партнерів, які не можуть передати Україні додаткові системи ППО.

Таку заяву Зеленський зробив на своїй сторінці в Telegram.

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"Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами. Станом на цей час відомо про 20 постраждалих і 10 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", — написав Зеленський, коментуючи атаку на Чернігів.

Він додав, що цього обстрілу можна було запобігти, якби партнери передали Україні додаткові системи ППО.

"І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою", — сказав Зеленський.

Наслідки обстрілу Чернігова. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Чернігова. Фото: ДСНС

Скриншот заяви

Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих.

Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста.

Згодом у мережі з'явились кадри удару по Чернігову.