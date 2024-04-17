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Полиция обнародовала кадры первых минут после вражеской атаки на Чернигов

17 апреля 2024 16:25
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Бригадир София
редактор
Полиция обнародовала кадры первых минут после вражеской атаки на Чернигов
Последствия неприятельской атаки на Чернигов. Фото: Патрульная полиция Черниговской области
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Сегодня, 17 апреля, вражеская армия нанесла три ракетных удара по Чернигову. Бодикамеры полицейских зафиксировали первые минуты после атаки.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram.

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Первые минуты после ракетного удара

"Чернигов. Первые минуты после утренней ракетной атаки россиян. Поисково-спасательная операция продолжается ", — говорится в сообщении полиции.

Видеозапись показывает, как офицер полиции спешит к месту происшествия, чтобы помочь пострадавшим.

"Он должен жить. Он нам жив нужен ", — сказал один из полицейских, оказывая первую помощь и накладывая жгут на рану мужчины.

Обстрел Чернигова 17 апреля

Утром около 09:00 в городе Чернигов прогремели взрывы.

Председатель Черниговской областной военной администрации сообщил о трех ракетных ударах, нанесенных армией России. Он отметил, что был создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим.

В социальных сетях появились видео, демонстрирующие последствия ударов по Чернигову, где видно, что удары были нанесены по объектам социальной и гражданской инфраструктуры.

полиция
Чернигов
Черниговская область
ракеты
война в Украине
ракетный удар
Нацполиция

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