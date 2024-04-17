Полиция обнародовала кадры первых минут после вражеской атаки на Чернигов
Сегодня, 17 апреля, вражеская армия нанесла три ракетных удара по Чернигову. Бодикамеры полицейских зафиксировали первые минуты после атаки.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Telegram.
Первые минуты после ракетного удара
"Чернигов. Первые минуты после утренней ракетной атаки россиян. Поисково-спасательная операция продолжается ", — говорится в сообщении полиции.
Видеозапись показывает, как офицер полиции спешит к месту происшествия, чтобы помочь пострадавшим.
"Он должен жить. Он нам жив нужен ", — сказал один из полицейских, оказывая первую помощь и накладывая жгут на рану мужчины.
Обстрел Чернигова 17 апреля
Утром около 09:00 в городе Чернигов прогремели взрывы.
Председатель Черниговской областной военной администрации сообщил о трех ракетных ударах, нанесенных армией России. Он отметил, что был создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим.
В социальных сетях появились видео, демонстрирующие последствия ударов по Чернигову, где видно, что удары были нанесены по объектам социальной и гражданской инфраструктуры.
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