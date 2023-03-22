Стало відома кількість нових танкових батальйонів у ЗСУ

Україна найближчим часом має отримати десятки одиниць важкої техніки

У Збройних силах України з приходом західних танків можуть з'явитися нові військові підрозділи. При цьому їхня кількість перетне позначку у півтора десятка.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, полковник Збройних Сил України Петро Черник.

"Лише впродовж січня-лютого нам задекларовано понад тисячу одиниць найрізноманітнішої бронетехніки середнього класу", — сказав Черник.

Петро Черник

За його словами, мова йде про отримання Україною від західних партнерів БМП, БТР, а також — бронеавтомобілів. А надання техніки надважкого класу — танків Леопард-2, Челленджер і М1 Абрамс — задекларовано у межах 250 машин.

"А це — півтора повноцінних полка. Зазначу, що танковий полк у 94 машини — це дуже серйозний ударний компонент. А якщо розосередити умовно цю техніку по батальйонно-тактичних групах, то ми отримаємо близько 15 БтГр, що є дуже високим показником", — зазначив військовий експерт.

При цьому він нагадав, що одна батольйонно-тактична група нараховує в своєму складі близько 11 танків.

Як Україна готується до контрнаступу

За словами військового експерта Олега Жданова, Збройні сили України щодня готуються до контрнаступу. Як результат, українські військові мають дуже великі шанси на те, що відвоюють власні території в ході операції.

Україна 24 лютого отримала перші чотири танки Leopard 2, які були передані країні її партнерами для зміцнення її обороноздатності. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та його колега з Польщі Матеуш Моравецький зустріли ці танки та привітали екіпажі українських танкістів, які вже мають значний бойовий досвід.

За словами Командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, у ЗСУ вважають, що найближчим часом росія не зможе розпочати нові наступальні операції. На деяких напрямках вона це імітує, але їй недостатньо сил та озброєння.

Фото: Krystian Maj/REUTERS