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Полковник ВСУ назвал количество БтГр, которые способны создать западные танки

22 марта 2023 11:28
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно количество новых танковых батальонов в ВСУ
Украина в ближайшее время должна получить десятки единиц тяжелой техники
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

В Вооруженных силах Украины с приходом западных танков могут появиться новые военные подразделения. При этом их количество пересечет отметку в полтора десятка.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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"Только в течение января-февраля нам задекларировано более тысячи единиц самой разной бронетехники среднего класса", — сказал Черник.

Петро Черник
Петр Черник

По его словам, речь идет о получении Украиной от западных партнеров БМП, БТР, а также бронеавтомобилей. А предоставление техники сверхтяжелого класса — танков Леопард-2, Челленджер и М1 Абрамс — задекларировано в пределах 250 машин.

"А это — полтора полноценных полка. Отмечу, что танковый полк в 94 машины — это очень серьезный ударный компонент. А если условно рассредоточить эту технику по батальонно-тактическим группам, то мы получим около 15 БтГр, что является очень высоким показателем", — отметил военный эксперт.

При этом он напомнил, что одна батольонно-тактическая группа насчитывает в своем составе около 11 танков.

Как Украина готовится к контрнаступлению

По словам военного эксперта Олега Жданова, Вооруженные силы Украины ежедневно готовятся к контрнаступлению. Как результат, у украинских военных очень большие шансы на то, что они отвоюют собственные территории в ходе операции.

Украина 24 февраля получила первые четыре танка Leopard 2, переданные стране партнерами для укрепления ее обороноспособности. Премьер-министр Денис Шмыгаль и его коллега из Польши Матеуш Моравецкий встретили эти танки и поздравили экипажи украинских танкистов, уже имеющих значительный боевой опыт.

По словам Командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, в ВСУ считают, что в ближайшее время россия не сможет начать новые наступательные операции. На некоторых направлениях она это имитирует, но ей недостаточно сил и вооружения.

Фото: Krystian Maj/REUTERS

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