Стало известно количество новых танковых батальонов в ВСУ

Полковник ВСУ назвал количество БтГр, которые способны создать западные танки
В Вооруженных силах Украины с приходом западных танков могут появиться новые военные подразделения. При этом их количество пересечет отметку в полтора десятка.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.
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"Только в течение января-февраля нам задекларировано более тысячи единиц самой разной бронетехники среднего класса", — сказал Черник.
По его словам, речь идет о получении Украиной от западных партнеров БМП, БТР, а также бронеавтомобилей. А предоставление техники сверхтяжелого класса — танков Леопард-2, Челленджер и М1 Абрамс — задекларировано в пределах 250 машин.
"А это — полтора полноценных полка. Отмечу, что танковый полк в 94 машины — это очень серьезный ударный компонент. А если условно рассредоточить эту технику по батальонно-тактическим группам, то мы получим около 15 БтГр, что является очень высоким показателем", — отметил военный эксперт.
При этом он напомнил, что одна батольонно-тактическая группа насчитывает в своем составе около 11 танков.
Как Украина готовится к контрнаступлению
По словам военного эксперта Олега Жданова, Вооруженные силы Украины ежедневно готовятся к контрнаступлению. Как результат, у украинских военных очень большие шансы на то, что они отвоюют собственные территории в ходе операции.
Украина 24 февраля получила первые четыре танка Leopard 2, переданные стране партнерами для укрепления ее обороноспособности. Премьер-министр Денис Шмыгаль и его коллега из Польши Матеуш Моравецкий встретили эти танки и поздравили экипажи украинских танкистов, уже имеющих значительный боевой опыт.
По словам Командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, в ВСУ считают, что в ближайшее время россия не сможет начать новые наступательные операции. На некоторых направлениях она это имитирует, но ей недостаточно сил и вооружения.
Фото: Krystian Maj/REUTERS