Стало відомо, навіщо скрізь говорять про швидкий контрнаступ ЗСУ

Деталі головної атаки ніхто не розкриватиме

Постійний масований потік заяв про український контрнаступ, який ось-ось насувається несе в собі корисну позитивну складову. Вона полягає у психологічному тиску на противника та його дезорієнтаціє.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт полковник Збройних сил України Петро Черник.

"Якщо звернути увагу, то ніхто, ніде не засвічує саму операцію: коли, де вона буде, які сили та засоби будуть застосовані і в якому напрямку. І це коректно", — сказав Черник.

А те, додав він, що передумови для контрнаступу складаються, це однозначно так.

Петро Черник

За словами військового, інформаційно-політичний тиск на нашого противника ніхто не скасовував.

Навпаки, підкреслив Черник, треба заплутувати ворога оцим контрнаступом, щоб він на правду не зрозумів, де, як і за яких обставин це відбудеться.

"Тому в стратегічному контексті такі заяви цілком коректні", — наголосив полковник ЗСУ.

Як Україна готується до контрнаступу

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід має посилити свою допомогу для України, щоб Київ мав достатньо ресурсів для контрнаступу. Це допоможе Україні перемогти у війні та започаткувати процес переговорів.

Нагадаємо, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.

Військово-політичний аналітик групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що український контрнаступ може розпочатися раніше кінця березня-початку квітня, ніж до України прибудуть західні танки. Адже фронт — це різні ландшафти, рельєфи, умови, і це дозволить українським військам використовувати те, що буде в наявності вже через місяць. До того ж швидкі підрозділи — це не лише танкова складова, що показала Харківська операція.

Фото: REUTERS/Alex Babenko