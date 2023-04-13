Польша попросила разрешения у Германии отправить в Украину истребители МиГ-29

Истребитель Польши МиГ-29. Фото: google.com

Сегодня, 13 апреля, Польша обратилась с просьбой к Германии. Варшава просит официальное разрешение на передачу истребителей МиГ-29 для Украины.

Об этом сообщает DPA.

Читайте также:

Подробности

Речь идет о самолетах, которые в годы холодной войны были на вооружении бывшей Германской демократической республики и перешли в наследство Бундесверу, а в 2002 году Германия продала их Польше.

#BREAKING : Польша была применена для formal approval из Berlin to deliver MiG-29 fighter jets from forer East German stocks to Ukraine, government sources tell dpa. pic.twitter.com/6V9CbXZ7XR — dpa news agency (@dpa_intl) April 13, 2023

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что Польша не намерена передать Украине все свои истребители МиГ-29. По его словам, планируется передача только части существующего парка боевых самолетов.

Также мы писали, что Министерство обороны Словакии подтвердило передачу Украине первых четырех истребителей МиГ-29. Накануне за самолетами в Словакию приехали украинские пилоты с механиками, которые подготовили их к отлету.

Добавим, в воздушных силах Украины рассказали о важности и необходимости самолетов F-16 для Украины. Там обозначили восемь причин для того, чтобы получить истребители.