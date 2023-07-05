Постійно перевіряє днище: гауляйтер Балицький поскаржився, що боїться за своє життя

Мелітопольський гауляйтер Євген Балицький. Фото: t.me/BalitskyEV

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький боїться, що українські партизани продовжать свою успішну місію з ліквідації колаборантів на тимчасово окупованих територіях.

У цьому Балицький зізнався в ефірі російського телеканалу "Росія 24".

Читайте також:

Подробиці

За словами гауляйтера, тепер машини колаборантів постійно оглядають, щоб партизани не могли підкласти вибухівку, а продукти для них купують лише у певних місцях, щоб уникнути отруєння.

"Перевіряється днище машин, проводяться постійні інструктажі з людьми з приводу того, як необхідно поводитися, де необхідно купувати продукти, щоб не отруїли, де є варіанти на те, щоб не опинитися в складній ситуації, щоб не вистежили", — розповів Балицький.

Нагадаємо, 29 червня суд заочно засудив екснардепа "Опозиційного блоку", очільника окупаційної адміністрації тимчасово захопленої частини Запорізької області Євгена Балицького до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Втім, до в'язниці Балицький, зважаючи на сумний досвід його колег, може й не дожити. Зокрема, 19 червня в окупованому Сімферополі вибухнуло авто, в якому перебував "помічник прем'єр-міністра Запорізької області", колаборант Володимир Єпіфанов.

Також на початку червня у Запорізькій області підірвалася автівка з чотирма колаборантами, серед яких був місцевий бізнесмен Сергій Давидюк (Гідоводюк), який співпрацював із окупантами.

Крім того, на початку травня внаслідок вибуху постраждав "глава МВС ДНР" Ігор Корнет.