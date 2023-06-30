Вибухи у Миколаєві 30 червня вночі

Дронова атака Миколаєва: лунають вибухи і зайнялася пожежа
Вночі, 30 червня по Україні у більшості регіонів звучить повітряна тривога. Лунають вибухи у Запоріжжі. Також чути вибухи у Миколаєві.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Миколаєві 30 червня
Близько другої ночі, 30 червня, у Миколаївській області гучно. Повітряні Сили попереджають про атаку шахедів.
В області працює наша ППО.
02:31:
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram про збиття ворожого дрона. Уламки розлетілися, почалася пожежа.
"Ціль збили над Миколаєвом. Уламки впали на території міста. Деталі трохи пізніше, пожежа є", — йдеться у повідомленні Кіма.
Рятувальники ліквідували пожежу.
За словами голови ОВА, внаслідок пожежі пошкоджено дах житлового будинку та зелені насадження.
"Без жертв. 20 кв.м трави та дах житлового будинку. Вже загасили", — зазначив Кім.
Повітряна тривога по Україні 30 червня
Повітряна тривога по Україні почала ширитися близько опівночі. Моніторингові канали повідомили про дронову атаку.
Мапа повітряних тривог виглядає так:
02:55:
Повідомляється про відбій повітряної загрози.
Нагадаємо, вночі, 30 червня, у кількох областях України оголошена повітряна тривога. Ворог цілив по Україні дронами та ракетами. Вибухи лунали у Запоріжжі.
Минулої ночі, 29 червня, ворог також не давав Україні спокою. Кілька разів по всій країні оголошувалася повітряна тривога. Повітряні Сили України повідомляли про загрозу балістичної атаки.
У кількох регіонах лунали вибухи. Зокрема, у Запоріжжі та Харкові. Противник застосував 6 зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури. Добре працювала українська ППО.