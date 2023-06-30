Вибухи у Миколаєві 30 червня вночі

Збитий ворожий дрон. Фото: соцмережі

Вночі, 30 червня по Україні у більшості регіонів звучить повітряна тривога. Лунають вибухи у Запоріжжі. Також чути вибухи у Миколаєві.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Миколаєві 30 червня

Близько другої ночі, 30 червня, у Миколаївській області гучно. Повітряні Сили попереджають про атаку шахедів.

В області працює наша ППО.

02:31:

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram про збиття ворожого дрона. Уламки розлетілися, почалася пожежа.

"Ціль збили над Миколаєвом. Уламки впали на території міста. Деталі трохи пізніше, пожежа є", — йдеться у повідомленні Кіма.

Рятувальники ліквідували пожежу.

За словами голови ОВА, внаслідок пожежі пошкоджено дах житлового будинку та зелені насадження.

"Без жертв. 20 кв.м трави та дах житлового будинку. Вже загасили", — зазначив Кім.

Повітряна тривога по Україні 30 червня

Повітряна тривога по Україні почала ширитися близько опівночі. Моніторингові канали повідомили про дронову атаку.

Мапа повітряних тривог виглядає так:

02:55:

Повідомляється про відбій повітряної загрози.

Нагадаємо, вночі, 30 червня, у кількох областях України оголошена повітряна тривога. Ворог цілив по Україні дронами та ракетами. Вибухи лунали у Запоріжжі.

Минулої ночі, 29 червня, ворог також не давав Україні спокою. Кілька разів по всій країні оголошувалася повітряна тривога. Повітряні Сили України повідомляли про загрозу балістичної атаки.

У кількох регіонах лунали вибухи. Зокрема, у Запоріжжі та Харкові. Противник застосував 6 зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури. Добре працювала українська ППО.