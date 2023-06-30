Взрывы в Николаеве 30 июня ночью

Сбитый вражеский дрон. Фото: соцсети

Ночью, 30 июня, по Украине в большинстве регионов звучит воздушная тревога. Раздаются взрывы в Запорожье. Также слышны взрывы в Николаеве.

Об этом сообщают мониторинговые каналы .

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Взрывы в Николаеве 30 июня

Около двух ночи, 30 июня, в Николаевской области громко. Воздушные Силы предупреждают об атаке шахедов.

В области работает наша ПВО.

02:31:

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram об сбитии вражеского дрона. Обломки разлетелись, начался пожар.

"Цель сбили над Николаевом. Обломки упали на территории города. Детали чуть позже, пожар есть", —говорится в сообщении Кима.

Спасатели ликвидировали пожар.

По словам главы ОВА, в результате пожара повреждена крыша жилого дома и зеленые насаждения.

"Без жертв. 20 кв.м травы и крыша жилого дома. Уже потушили", - отметил Ким.

Воздушная тревога по Украине 30 июня

Воздушная тревога по Украине начала распространяться около полуночи. Мониторинговые каналы сообщили о дроновой атаке.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, ночью, 30 июня, в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Враг целил по Украине дронами и ракетами. Взрывы раздавались в Запорожье.

Также минувшей ночью, 29 июня, враг также не давал Украине покоя. Несколько раз по всей стране объявлялась воздушная тревога. Воздушные Силы Украины сообщали об угрозе баллистической атаки.

В нескольких регионах раздавались взрывы. В частности, в Запорожье и в Харькове. Противник применил 6 зенитных управляемых ракет С-300 по объектам гражданской инфраструктуры. Хорошо работала украинская ПВО.