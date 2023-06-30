Взрывы в Николаеве 30 июня ночью

Дроновая атака Николаева: раздаются взрывы и есть возгорание
Ночью, 30 июня, по Украине в большинстве регионов звучит воздушная тревога. Раздаются взрывы в Запорожье. Также слышны взрывы в Николаеве.
Об этом сообщают мониторинговые каналы .
Взрывы в Николаеве 30 июня
Около двух ночи, 30 июня, в Николаевской области громко. Воздушные Силы предупреждают об атаке шахедов.
В области работает наша ПВО.
02:31:
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram об сбитии вражеского дрона. Обломки разлетелись, начался пожар.
"Цель сбили над Николаевом. Обломки упали на территории города. Детали чуть позже, пожар есть", —говорится в сообщении Кима.
Спасатели ликвидировали пожар.
По словам главы ОВА, в результате пожара повреждена крыша жилого дома и зеленые насаждения.
"Без жертв. 20 кв.м травы и крыша жилого дома. Уже потушили", - отметил Ким.
Воздушная тревога по Украине 30 июня
Воздушная тревога по Украине начала распространяться около полуночи. Мониторинговые каналы сообщили о дроновой атаке.
Карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, ночью, 30 июня, в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Враг целил по Украине дронами и ракетами. Взрывы раздавались в Запорожье.
Также минувшей ночью, 29 июня, враг также не давал Украине покоя. Несколько раз по всей стране объявлялась воздушная тревога. Воздушные Силы Украины сообщали об угрозе баллистической атаки.
В нескольких регионах раздавались взрывы. В частности, в Запорожье и в Харькове. Противник применил 6 зенитных управляемых ракет С-300 по объектам гражданской инфраструктуры. Хорошо работала украинская ПВО.