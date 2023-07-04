Воздушная тревога в Украине, 4 июля

Воздушная тревога в большинстве областей: ракетная угроза
В Украине ночью, 4 июля, в Украине распространяется воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога ночью 4 июля
Мониторинговые каналы сообщают, что есть запуски в направлении Запорожской области.
Карта воздушных тревог выглядит так:
Сообщается, что под угрозой оказались:
- Полтавская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Харьковской области.
01:20:
Сообщается о запусках С-300 в Донецкой и Днепропетровской областях.
Напомним, Владимир Зеленский назвал конечную цель Украины в войне, которую развязала Российская Федерация. Это увольнение оккупированного еще в 2014 году Крыма.
Мы писали, что в ночь на 3 июля россияне снова атаковали Украину, для этого они использовали иранские ударные дроны Shahed-136/131. Украинская ПВО уничтожила 13 БПЛА.
Также мы писали, что отсутствие регулярных обстрелов Киева в последние дни не следует рассматривать как отказ РФ от террора мирных украинских городов. Россияне продолжат атаковать украинскую столицу дронами и ракетами.
В КМВА также рассказали, как будут работать автоматизированные укрытия. Дверь в автоматизированных бомбоубежищах должна открываться автоматически, когда срабатывает воздушная тревога. Однако, если этого не произойдет, есть другие действенные методы.