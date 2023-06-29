Воздушная тревога во вторник, 27 июня

Выстрел из ЗРК "С-300". Фото: российские СМИ

Ночью, 29 июня, в большинстве областей Украины уже вторично раздается масштабная воздушная тревога. "Покраснело" немало областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в четверг, 29 июня

Сообщается, что ночью 29 июня в Украине начали объявлять воздушную тревогу.

Воздушная тревога по Украине 29 июня

Сейчас карта воздушных тревог страны выглядит так:

03:01:

Воздушные Силы Украины сообщают, что Ту-22М3 прошел Курск и двигается в Юго-Восточном направлении.

Напомним, ночью, 29 июня, во многих областях Украины звучала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове и Запорожье.

Мы писали, что ночью 28 июня на части территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Также была угроза применения ракет.

Также мы писали, что ночью, 28 июня, раздавались взрывы в Черкасской области. По предварительным данным, работала ПВО.

Еще мы писали, что количество погибших в Краматорске возросло до 11. В настоящее время на месте попадания вражеской ракеты продолжается спасательная операция.