Воздушная тревога во вторник, 27 июня

Воздушная тревога в большинстве областей Украины: снова угроза ракетного удара
Ночью, 29 июня, в большинстве областей Украины уже вторично раздается масштабная воздушная тревога. "Покраснело" немало областей.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в четверг, 29 июня
Сообщается, что ночью 29 июня в Украине начали объявлять воздушную тревогу.
Воздушная тревога по Украине 29 июня
Сейчас карта воздушных тревог страны выглядит так:
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Воздушные Силы Украины сообщают, что Ту-22М3 прошел Курск и двигается в Юго-Восточном направлении.
Напомним, ночью, 29 июня, во многих областях Украины звучала воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Харькове и Запорожье.
Мы писали, что ночью 28 июня на части территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Также была угроза применения ракет.
Также мы писали, что ночью, 28 июня, раздавались взрывы в Черкасской области. По предварительным данным, работала ПВО.
Еще мы писали, что количество погибших в Краматорске возросло до 11. В настоящее время на месте попадания вражеской ракеты продолжается спасательная операция.