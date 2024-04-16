Работает "Баба Яга" — в Херсонской области украинские дроны уничтожили технику и укрытия оккупантов

Момент уничтожения целей. Фото: скриншот с видео

На днях в Херсонской области пограничники уничтожили ряд единиц военной техники, полевые пункты боеснабжения и несколько укрытий оккупантов. Справиться с задачей военным помогали ударные дроны украинского производства "Баба Яга".

Видео мастерской работы показали в ГПСУ.

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"Баба Яга" палит оккупантов на левобережье Херсонщины. В течение недели на этом направлении с помощью ударных БпЛА пограничники уничтожили 5 единиц техники", — написали в ГПСУ, говоря о результате недельной работы ВСУ в Херсонской области.

В частности, под уничтожение украинских военных попали:

3 грузовика;

броневой автомобиль;

легковое авто;

2 полевых пункта боеснабжения;

несколько вражеских укрытий.

Напомним, военные специального подразделения Главного управления разведки искусно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Это произошло 14 апреля, когда российские зенитчики праздновали День войск противовоздушной обороны РФ.

Добавим, в Страткоме показали, как военные из HIMARS уничтожили российский "Бук".

Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещиевки.