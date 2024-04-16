Работает "Баба Яга" — в Херсонской области украинские дроны уничтожили технику и укрытия оккупантов
На днях в Херсонской области пограничники уничтожили ряд единиц военной техники, полевые пункты боеснабжения и несколько укрытий оккупантов. Справиться с задачей военным помогали ударные дроны украинского производства "Баба Яга".
Видео мастерской работы показали в ГПСУ.
Уничтожение врагов в Херсонской области
"Баба Яга" палит оккупантов на левобережье Херсонщины. В течение недели на этом направлении с помощью ударных БпЛА пограничники уничтожили 5 единиц техники", — написали в ГПСУ, говоря о результате недельной работы ВСУ в Херсонской области.
В частности, под уничтожение украинских военных попали:
- 3 грузовика;
- броневой автомобиль;
- легковое авто;
- 2 полевых пункта боеснабжения;
- несколько вражеских укрытий.
Напомним, военные специального подразделения Главного управления разведки искусно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Это произошло 14 апреля, когда российские зенитчики праздновали День войск противовоздушной обороны РФ.
Добавим, в Страткоме показали, как военные из HIMARS уничтожили российский "Бук".
Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещиевки.
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