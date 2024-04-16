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Работает "Баба Яга" — в Херсонской области украинские дроны уничтожили технику и укрытия оккупантов

16 апреля 2024 10:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Работает "Баба Яга" — в Херсонской области украинские дроны уничтожили технику и укрытия оккупантов
Момент уничтожения целей. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На днях в Херсонской области пограничники уничтожили ряд единиц военной техники, полевые пункты боеснабжения и несколько укрытий оккупантов. Справиться с задачей военным помогали ударные дроны украинского производства "Баба Яга".

Видео мастерской работы показали в ГПСУ.

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"Баба Яга" палит оккупантов на левобережье Херсонщины. В течение недели на этом направлении с помощью ударных БпЛА пограничники уничтожили 5 единиц техники", — написали в ГПСУ, говоря о результате недельной работы ВСУ в Херсонской области.

В частности, под уничтожение украинских военных попали:

  • 3 грузовика;
  • броневой автомобиль;
  • легковое авто;
  • 2 полевых пункта боеснабжения;
  • несколько вражеских укрытий.

Напомним, военные специального подразделения Главного управления разведки искусно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Это произошло 14 апреля, когда российские зенитчики праздновали День войск противовоздушной обороны РФ.

Добавим, в Страткоме показали, как военные из HIMARS уничтожили российский "Бук".

Также мы писали, что на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский склад вблизи Клещиевки.

война
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Херсонская область
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война в Украине

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