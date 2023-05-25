Пресс-секретарь Нацгвардии сообщил, что бойцы сбили сразу два вражеских самолета

Нацгвардеец в поле боя. Фото: пресс-секретарь Нацгвардии Сергей Шенклян

Сегодня, 25 мая, пресс-секретарь Нацгвардии Украины Сергей Шенклян сообщил, что "запорожский мститель" вернулся. По его словам, украинские защитники сбили сразу два вражеских самолета.

Об этом сообщил пресс-секретарь Нацгвардии Украины Сергей Шенклян.

Читайте также:

Успехи Нацгвардии

"Сегодня бойцами Национальной гвардии Украины в небе Запорожской области были обнаружены и сбиты два штурмовых дозвуковых российских самолета СУ-25. Нацгвардейцы наголову разбивают вражеские расчеты на господство в воздушном пространстве", — сказал Сергей Шенклян.

Также он добавил, что в Запорожском направлении враг активно использует военную авиацию. По словам пресс-секретаря Нацгвардии, оккупанты пытались нанести поражение по позициям украинских оборонных сил с применением пара Су-25 с воздуха. Однако в это время на боевом дежурстве находились нацгвардейцы — "Запорожский мститель" и его боевой собрат. Военные четко и метко отработали по воздушным целям.

"В результате боевой работы нацгвардейского огневого расчета первый самолет Су-25 полностью уничтожен, пилоту которого удалось катапультироваться над временно-оккупированной территорией, а второй Су-25 серьезно поврежден и вынужден совершить аварийную посадку", — сообщил пресс-секретарь Нацгвардии.

Отмечается, что на счету нацгвардейцев уже девять сбитых самолетов.

"Боевые собратья продолжают защищать небо Запорожья. Врагу нет места ни на украинской земле, ни в украинском небе!" — заявил Сергей Шенклян.

Напомним, что 24 мая в соцсетях появилось видео от офицера пятой Слобожанской бригады Нацгвардии под псевдонимом "Бур". Он рассказал, как украинские военные уничтожают врага в Луганской области.

Военнослужащий Нацгвардии приземлил российскую крылатую ракету во время ночной атаки кафиров на Киев. Он использовал переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла".

Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович сообщил, что в рамках подготовки "Гвардии наступления" сформировано уже шесть полноценных бригад, в процессе формирования - седьмая бригада. С военнослужащими новых бригад проводятся индивидуальные занятия.