Пригожин врал о "снарядном голоде", потому что готовился к бунту, — СМИ
Два месяца подряд владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин врал о нехватке боеприпасов. Он накапливал их для подготовки мятежа против министерства обороны РФ.
Об этом сообщает оппозиционное издание Gulagu.net.
Ложь о "снарядном голоде"
Источник издания из службы безопасности Евгения Пригожина заявил, что подготовка ЧВК "Вагнер" к бунту длилась около двух месяцев.
Пригожин в течение апреля и мая лгал о нехватке боеприпасов, накапливая их для восстания.
Кроме того, "вагнеровцы" сейчас имеют на вооружении большое количество ПЗРК и якобы даже трофейные "Джавелины".
Кто руководит восстанием
По информации издания, оккупацией Ростова-на-Дону руководит командир первого штурмового отряда Александр "Ратибор" Кузнецов.
Обороной северо-восточной части занимается командир седьмого штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Федор "Барин" Лещук.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ППК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.