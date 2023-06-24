Пригожин врал о "снарядном голоде", потому что готовился к бунту, — СМИ

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону. Фото: скриншот

Два месяца подряд владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин врал о нехватке боеприпасов. Он накапливал их для подготовки мятежа против министерства обороны РФ.

Об этом сообщает оппозиционное издание Gulagu.net.

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Источник издания из службы безопасности Евгения Пригожина заявил, что подготовка ЧВК "Вагнер" к бунту длилась около двух месяцев.

Пригожин в течение апреля и мая лгал о нехватке боеприпасов, накапливая их для восстания.

Кроме того, "вагнеровцы" сейчас имеют на вооружении большое количество ПЗРК и якобы даже трофейные "Джавелины".

Кто руководит восстанием

По информации издания, оккупацией Ростова-на-Дону руководит командир первого штурмового отряда Александр "Ратибор" Кузнецов.

Обороной северо-восточной части занимается командир седьмого штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Федор "Барин" Лещук.

Пригожин готовил восстание два месяца

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ППК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.